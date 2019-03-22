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「蔡賴配」時間點已過　黃偉哲：目前不宜討論

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▲▼蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前宣布參加民進黨內總統初選，正面迎戰總統蔡英文，中常會便成立5人協調小組，被解讀是為協調賴清德做蔡英文副手。針對「蔡賴配」是否成行，台南市長黃偉哲22日表示，「蔡賴配時間點已過」，此時提出容易被錯誤解讀。

黃偉哲22日受訪時表示，「蔡賴配應在初選後討論」，每個人都想看到和解的大結局，以和為貴，但是否為黨爭取最大支持度的組合，應該在先前就提出，「如今已過了時間點」，時機上容易被錯誤解讀，「目前不適宜拿出來討論」。他說，他未和賴清德聊過「蔡賴配」這個議題，但若賴清德答應這個條件，或蔡英文提出這個條件，時機和狀況有待考量。

黃偉哲認為，「蔡賴配」在賴清德宣布參加民進黨總統初選前是個議題，但在宣布參選後到初選有結果前，難免會有湯圓說及政治交換的傳言，陷總統蔡英文及賴清德於不義。

針對賴清德近日重提「特赦前總統陳水扁」，黃偉哲表示，「特赦是最好的解決方式」，特赦陳水扁是總統職權，於情於理，他支持，何況陳水扁的司法追訴也很久了，希望蔡總統及其他候選人思考一下阿扁的法律問題，藍營領導階層對這個議題也多有表態，不要選舉時，議題就浮上來，選舉落幕，議題就沈下去。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,2020總統大選,2020,黃偉哲

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