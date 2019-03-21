鐵鎚狂打員工50下致死　行兇刈包店老闆「1日變長髮」太扯遭打臉

▲東區刈包店老闆用鐵鎚打死員工，判無期徒刑。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

刈包店黃姓老闆協助處理員工與林姓男子糾紛，卻反客為主，拿榔頭重擊對方50多下致死後自首。黃男法院審理時辯稱是正當防衛，並拿照片佐證自己也有受傷，卻遭眼明的法官比對打臉黃男竟能1日「平頭變長髮」，明顯造假。台中地院審結，依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

判決書指出，47歲黃姓男子是東區某烤肉刈包店老闆，2017年間，黃男因鄒姓員工與林姓男子發生車禍，林男須賠償130萬卻無力償還。黃男決定幫忙員工紓困，先代林男支付30萬給鄒男員工，並要求林男擔任刈包店員工，以工抵債。

林男做了3個月，同年5月17日向黃男表示要辭職，黃提議要他待到找到新人再走，但林辭意甚堅，雙方引發激烈口角。黃男認為林男不知恩圖報，更未體諒他辛苦經營，怒火中燒，憤而拿出鐵槌連續攻擊，林雖一度拿玻璃瓶辣椒醬回擊，但仍遭打趴在桌上，頭、頸、身體四肢均遭重擊，傷重不治身亡。黃男當晚在友人陪同下，前往警局自首。

黃男在庭上辯稱，是林男先拿辣椒醬攻擊他，他才拿鐵鎚「正當防衛」，並沒有殺人意圖。他也提出交保後1天到國術館拍攝的受傷照片佐證。

法官比對照片後發現，黃男所提出受傷照片，雖可看到他的背部、手臂、大腿有紅色瘀傷，但照片中，他的頭髮長到有瀏海並可遮蔽額頭，跟警方拍人犯照片時，看得到頭皮的平頭相差甚遠，頭髮在1天的時間哪可能長那麼長。加上林姓警員到庭證稱，黃男事發當時並沒有表示身上有傷，可見照片明顯不是事發後拍，黃男造假意圖明顯。

合議庭認為，黃男明知對方受傷嚴重，卻未趕快救他送醫，竟開車外出，之後清理完現場才報案，還拿假證據企圖欺騙法官。其犯後不知反省，態度狡黠陰暴。而北害人母親當庭請求「一命抵一命」，判處死刑，最後判他無期徒刑。

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