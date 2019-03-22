台中傳一氧化碳中毒2死！家屬控熱水器壞掉所致　房東駁斥：疑似自殺！

▲台中一處大樓驚傳一氧化碳中毒2死，但房東質疑是自殺案件。（圖／民眾提供）



地方中心／台中報導

台中市20日凌晨驚傳一氧化碳中毒的死亡案件，一名陳姓高一男學生發現其侯姓母親仰躺在浴室內失去生命跡象，嚇得趕緊通報119，但母親仍不幸送醫不治。陳男原先以為母親是因氣喘所至，經查後發現是一氧化碳中毒，擔心臥病在床的黃姓乾爺爺也出事，便趕回家中，但黃男卻已氣絕身亡。事後家屬懷疑是熱水氣壞掉瓦斯漏氣，但房東卻否認，還反質疑是侯女自殺，引起家屬不滿，而警方經過相驗後，初步排除自殺，但確切的死因仍有待進一步調查釐清。

警方表示，20日凌晨1時25分接獲陳男報案，稱侯女疑似沒有生命跡象，便立即趕往將人送醫，但急救後仍宣告不治，經查是一氧化碳中毒。然而，同日上午8時34分許，又接獲同一地點報案表示，黃男無呼吸心跳、肢體僵硬，趕抵現場後發現他已明顯死亡，家屬也拒絕送醫。

陳男事後向警方表示，熱水器放置在陽台外，但最近發現經常點火不成，已跟房東反應報修，但因當天的風向將瓦斯往屋內吹，懷疑母親及乾爺爺是因此引發一氧化碳中毒死亡，而他則是因房門關著才逃過死劫。

然而，住家的房東卻矢口否認，稱從來沒有接獲反應要修熱水器，他認為侯女的死因並不單純，甚至質疑侯女是自殺身亡。對此，警方目前已相驗完成，初步排除自殺，偵查隊及消防局火調科人員也已前往蒐證，以釐清侯女及黃男的死因是否與一氧化碳中毒有關。

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