「兵變的前女友」登門推銷淨水器　男撲倒她：再動就射裡面

▲職業軍人建前女友登門推銷，竟霸王硬上弓性侵得逞。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

記者李忠憲／台中報導

時任職業軍人的陳姓男子因不滿女友提分手，隔月利用前女友登門推銷淨水器時，竟將她強押床上，嚇稱「再動就要射裡面」性侵得逞。檢察官雖以陳男從軍期間表現優異，與對方20萬達成和解，建請從輕量刑，但被害人卻表明，陳男事後不關心，沒道歉，希望重判。台中地院審結，依現役軍人犯強制性交罪判3年2月，可上訴。

判決書指出，陳姓男子在2016年2月入伍從軍，2019年2月退伍，當兵期間與女子小惠（化名）是男女朋友。陳男與小惠2018年5月分手，心有不甘，從事淨水器銷售的小惠隔月23日上午為了推銷陳男，特地約到陳男家裡做示範，豈知羊入虎口。

小惠在解說完淨水器的好處後，中午準備離開，陳男竟突然將她抱起並壓制在床上，脫掉自己衣褲，並從小惠短褲縫隙霸王硬上弓。他接著又將小惠翻身，脫掉她短褲繼續性侵，並用手掐她脖子，隨後又翻身繼續，並嚇稱「若再動的話，要射在裡面」，最後射在肚子上，性侵得逞。

陳男遭依強制性交罪嫌送辦，檢察官認為他沒前科，當兵期間表現優異，也已賠償小惠20萬元達成和解，起訴時建請法官從輕量刑。

但小惠對陳男仍不諒解，她向法官表示，雖然陳男賠錢，但到現在，他都沒道歉，沒關心，絲毫沒有悔意，希望法官能重判他。

承審法官審酌，陳男年輕氣盛，不思妥善控制個人性慾，違背意願對告訴人強制性交，造成告訴人身心受創嚴重，所生損害非輕，誠屬不該。他雖無前科，在警、偵訊時卻矢口否認犯行，在檢察官出具鑑定書才坦認，賠償20萬和解，依法判處3年2月。

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