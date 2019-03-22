響應「一週一天素」　台中波麗士帶動健康茹素





圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

現代人越來越重視養生，尤其均衡蔬食是對身體最無負擔的營養來源。台中市第二分局高誌良分局長重視勤務繁忙的基層員警之健康，不僅在分局裡設有餐廳，也在3月21日國際森林日邀請慈濟志工來教健康素食烹調，除了響應「一週一天素」，也讓同仁有健康飲食維持體力。

醫學證實少油少鹽的素食能減少三高症狀，也越來越多素食者分享吃素後頭腦更清晰、體力更好。台中市第二分局分局長高誌良在同仁口中，是一位對基層同仁重視健康、關心飲食的長官，不只局裡設有餐廳讓員警、警局志工輪流主廚，3月21日邀約慈濟志工來教煮素食，期待帶動「一週一天素」。

3月21日台中市第二分局轄下的永興、立人2個派出所，在高分局長及局裡同仁邀約下，由台中慈濟志工準備美味蔬食的中餐包含炒麵、彩椒炒鮮菇、涼拌青蘋果黑木耳等，還有用天然果汁做成的花朵造型果凍，驚豔全場。慈濟志工也做素食教學，更幫外勤警員準備50份日式餐盒，慰勞辛苦的波麗士大人。

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高誌良分局長表示，素食是未來趨勢，地球只有一個，素食能讓生態平衡，小時候牧牛只吃草都有力氣耕田，素食已是三餐主要選擇。希望慈濟志工能常來辦蔬食，讓同仁們吃得更健康，慈濟人的愛與關懷讓警民間的愛循環不斷。

員警分享志工準備的蔬食爽口又好吃，如果每天有這樣健康的蔬食，健檢就不會都是紅字了，吃素是環保、又健康的選擇。

一位巡佐表示，蔬食少油膩，清清腸胃更舒服，希望每次量血壓能達標準點，更能尊重生命，感恩慈濟志工的照顧。

慈濟日前參加聯合國環保署大會，會議上《全球環境展望》報告建議：減少肉食與食物浪費，就能讓糧食增量、餵飽全球數十億的人口。慈濟基金會表示，全球慈濟志工持續推動蔬食，希望邀約每一人用小小的飲食習慣改變，發揮大大的地球平安力量。