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網美坐大雅小麥田拍嘟嘴照…無視「愛我請不要踩我」告示　農民心血被糟蹋

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▲▼爆料,網紅,隨意踩踏農民辛苦耕種的小麥田。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲還是有很多人不理會大雅區農會的告示牌，隨意進入麥田踐踏農民的心血。（圖／翻攝臉書爆料公社）

生活中心／綜合報導

為了拍出美照而踐踏農作物的事件層出不窮，一名台中網友22日在臉書分享照片，儘管大雅區農會已在麥田裡安插「我是小麥，愛我請不要踩我」的告示牌，卻不論網美、情侶或團體都視而不見，紛紛在拍完意境優美的照片後，留下被踩斷壓扁的小麥。貼文讓網友怒回，「沒腦袋的亡霉」、「文盲嗎」，甚至還有人酸說，「這就是台灣最美的風景」。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出2張照片，一張是麥田裡插著數支大雅區農會製作的告示牌，上頭寫著「大家好！我是小麥，愛我請不要踩我」，顯然之前已經發生過類似情況，而告示牌後方還是有三三兩兩的民眾為了拍照橫行在麥田裡。

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▲▼爆料,網紅,隨意踩踏農民辛苦耕種的小麥田。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲▼人們穿梭在麥田裡，坐在小麥上拍照。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲▼爆料,網紅,隨意踩踏農民辛苦耕種的小麥田。（圖／翻攝臉書爆料公社）

另一張圖則是截自社群軟體，當中有情侶席地而坐、親吻彼此的照片，有年輕女孩堪稱美麗的獨照，還有一群人「友誼萬歲」的合照；而所有照片的共通點是，小麥田因為這些人的行走穿梭、席地而坐，被折斷壓倒出一條條、坑坑疤疤的傷痕。

「身為大雅人，一大早看到這種照片就一肚子火」，原PO痛斥，「為了拍美照就去踩踏農民辛苦種的小麥」。貼文引來2.1萬個讚，將近2000名網友留言，「看不懂漢字嗎」、「好多人都看不懂中文，任何活動都會有」、「這就叫亡美」、「這證明怪事年年有」、「真的很丟臉」、「沒帶腦出門嗎」、「這就是亡美網蟀」、「台灣最美的風景」「根據統計，網紅識字率普遍偏低。」

▼網友憤怒留言。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲▼爆料,網紅,隨意踩踏農民辛苦耕種的小麥田。（圖／翻攝臉書爆料公社）

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關鍵字：爆料公社,台中,大雅,大雅區農會,網美,小麥

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