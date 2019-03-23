習近平訪義簽「70億歐元」大單　談成30項協議共建一帶一路

▲中義兩方將於今（23）日簽署30項企業協議。（圖／翻攝自中國政府官網，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平22日在羅馬與義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella） 舉行會談。兩國元首一致同意，從戰略高度及長遠角度，緊緊抓住中義關係往大方向發展；同時大陸也同意義大利加入「一帶一路」計劃，預計今（23）日簽下超過30項協議，總值達70億歐元（台幣約2442億）。

習近平於21日至26日前往義大利、摩納哥、法國進行國事訪問，據悉，這也是大陸國家元首時隔10年再次訪義。雙方預計在今日簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，讓義大利成為西方「七國集團（G7）」中第一個加入「一帶一路」計畫的國家。

▲義大利將成為「七國集團（G7）」中首個加入一帶一路的國家。

習近平強調，雙方要打造合作亮點，攜手共建「一帶一路」，加強發展戰略對接及務實合作規劃。此外，他也表示，中方願意進口更多義大利的優質產品，鼓勵更多有實力的中資企業赴義投資，雙方要密切人文交流、合作，共同倡導貿易和投資自由化便利化。

另外，大陸外交部副部長王超20日也表示，在習近平訪問法國的期間，將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行各種大小會談，包括中法、中歐關係，以及共同關係之國際地區等議題做討論；同時也可能簽署能源、交通運輸、農業、金融及科技的等相關協議。