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義校車司機劫車 「潑汽油點火」：沒人能活下來！54師生驚險逃出

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▲▼義大利校車司機放火燒車。（圖／達志影像／美聯社）

▲司機點火燒校車。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

義大利北部發生校車司機劫車放火的事件，車上當時有51名學生和3名老師被當成人質，司機威脅「沒人能活下來」，幸好有學生機智偷偷報警，所有人都在校車燒起來之前逃出，只受到割傷或擦傷。該司機疑似是為了抗議移民潮大量在地中海死亡的現象，目前已經被逮捕。

綜合外媒報導，這起事件發生在靠近米蘭的聖多納托米拉內塞（San Donato Milanese），47歲塞內加爾裔司機賽伊（Ousseynou Sy）當時正載著51名年約12歲的學生，準備前往體育館，沒想到半途中他突然改變路線劫車，邊開車邊大喊，還拿出汽油和打火機。他下令車上的老師用束帶綁住所有的學生，在地上淋汽油，還威脅要淋在學生身上，且「今天沒人能活下來」。

賽伊還沒收學生的手機，一名同學掙脫束帶後偷偷報警。警方和憲兵到場後設置了路障，並打破巴士後門的窗戶，救出54名學生和老師，之後賽伊當場燒了整輛校車，幸好所有人都已經逃出來。

▲▼義大利校車司機放火燒車。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼義大利校車司機放火燒車。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多學生驚魂未定。（圖／達志影像／美聯社）

警方發言人帕爾梅利（Marco Palmieri），有些孩子受到瘀傷或擦傷，還有的人處於過度驚嚇的狀態，都已經送醫治療，但沒有人受重傷。義大利「Ansa」新聞社報導，一名老師表示，當時司機聲稱要開車到米蘭利納特機場（Linate airport）的跑道上。

帕爾梅利（Marco Palmieri）指出，肇事司機當時大喊著「停止在海上的死亡，我要展開大屠殺」，疑似是為了抗議歐洲難民潮問題。近年來許多難民或移民經過地中海時，因為船隻超載或翻覆等原因死亡，一名女學生表示，賽伊認為義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）和梅歐（Luigi Di Maio）要為此負責。

47歲的賽伊有兩個小孩，原籍塞內加爾，在2004年成為義大利公民，2007年和2011年分別被以酒駕和猥褻未成年人遭到逮捕。現在他也已經被警方拘留，預估將會被以綁架、蓄意謀殺、縱火的罪名起訴，且受害者幾乎都是未成年人，刑罰可能會加重。

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關鍵字：義大利,校車,劫車,火燒車

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