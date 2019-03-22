中義元首會談「一帶一路」成焦點！習近平：願進口更多產品

▲習近平訪問義大利，與夫人彭麗媛走出專機。（圖／翻攝自《新華社》）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平22日在羅馬與義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella） 舉行會談。習近平表示，雙方要打造合作亮點，攜手共建「一帶一路」；中方願進口更多義大利優質產品，鼓勵更多有實力的中資企業赴義大利投資興業；中方支持歐洲一體化進程。馬達雷拉則說，義方支持「一帶一路」倡議，看好義中合作前景。

據《央視新聞》報導，習近平在會談中表示，今年是中義建立全面戰略伙伴關係15週年，明年將迎來兩國建交50週年；中方願同義方傳承和發揚合作精神，加強戰略溝通，推動國際社會求同存異，以合作促發展，為建設一個更加美好的世界貢獻新的智慧和力量。

習近平強調，中方願同義方攜手努力，把牢新時期中義關係發展大方向，密切高層交往，推動雙邊務實合作提質升級，「我讚同總統先生提出的義中應該做利益包容、共同發展的伙伴，中方願同義方加強全面戰略伙伴關係。」

習近平表示，雙方要打造合作亮點，攜手共建「一帶一路」，加強發展戰略對接和務實合作規劃；中方願進口更多義大利優質產品，鼓勵更多有實力的中資企業赴義大利投資興業；雙方要密切人文交流，加強文化、教育、影視、媒體等領域交流合作，筑牢民心相通工程。

習近平指出，中國一貫支持歐洲一體化進程，尊重歐盟為解決自身問題所作努力；希望義方繼續發揮積極作用，推動歐盟同中方一道推進和平、增長、改革、文明四大伙伴關係；中方願同義方就聯合國事務、全球治理、氣候變化、2030年可持續發展議程等重大議題加強溝通和協調，共同倡導貿易和投資自由化便利化，引導經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。

▲習近平於2017年在北京人民大會堂與馬達雷拉舉行會談。（圖／翻攝自中新社）

馬達雷拉則表示，義方欽佩中國發展成就，讚賞奉行開放戰略，看好義中合作前景，願以義中全面戰略伙伴關係建立15週年和明年建交50週年為契機，拓展兩國經貿、投資、科技、創新等各領域互利合作。

馬達雷拉說，義大利支持習近平主席倡導的共建「一帶一路」倡議，相信這將有利於歐亞大陸互聯互通和共同發展，使古老的絲綢之路在當代煥發新的活力；「一帶一路」也是一條文化交流之路；義方願加強同中方文化旅游領域交流合作；義中都是擁有上千年文明的古國，兩國人民有足夠的智慧應對當今人類社會面臨的挑戰。

馬達雷拉稱，「義大利相信中國的復興將為世界和平與繁榮做出新的歷史貢獻」；義方致力於推進歐中關係深入發展，願加強同中國在聯合國、二十國集團等多邊機搆中的溝通和協調，共同維護多邊主義和貿易自由化，攜手應對氣候變化，國際安全等方面的挑戰。

▲習近平抵達義大利後與迎接官員握手。（圖／翻攝自央視）

報導稱，會談前，馬達雷拉總統在總統府廣場為習近平舉行隆重歡迎儀式。習近平和夫人彭麗媛乘車在義大利騎兵護衛下，前往總統府廣場。兩人抵達時，馬達雷拉總統和女兒勞拉在停車處迎接，互致問候。

據報導，隨後，軍樂團奏中國、義大利兩國國歌，升中國國旗，兩國元首依次檢閱了陸軍、海軍、空軍和騎兵方隊。當天，習近平向義大利無名烈士紀念碑獻花圈。