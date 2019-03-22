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陸元首時隔10年重訪！習近平出訪義大利抵達羅馬

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▲習近平訪問義大利，與夫人彭麗媛走出專機。（圖／翻攝自《新華社》）

▲大陸國家主席習近平訪問義大利，與夫人彭麗媛走出專機。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平當地時間21日晚間6點30分左右，搭乘專機抵達羅馬，開始對義大利展開國事訪問。這是習近平2019年首次出訪，也是中國大陸國家元首時隔10年再次訪義，將與義國總統、總理和參眾議長會談與會面，深化「一帶一路」框架下各領域務實合作。

《新華社》報導，當習近平乘坐的專機進入義大利領空時，2架義大利空軍戰機升空護航。當地時間晚6時30分許，專機抵達羅馬菲烏米奇諾機場。習近平和夫人彭麗媛步出艙門，禮兵敬禮致意，義大利農業旅遊部部長等高級官員在舷梯旁熱情迎接。習近平和彭麗媛沿紅地毯前行。禮兵肅立在紅地毯兩側，行注目禮。

習近平代表中國政府和中國人民，向義大利政府和人民致以誠摯問候和良好祝願。習近平指出，中義建交49年來，兩國關係經受住時間和國際風雲變幻的考驗，雙方秉承互尊互信、互利共贏原則，不斷推進中義友好和合作，成為不同社會制度、文化背景、發展階段國家發展雙邊關係的典范。中意務實合作碩果累累，為兩國人民帶來了實實在在的利益；人文交流豐富多彩，增進了彼此了解和友誼。

習近平指出，「我期待著同馬塔雷拉（Sergio Mattarella，台灣譯塞爾焦·馬達雷拉）總統、孔特（Giuseppe Conte，台灣譯朱塞佩·孔蒂）總理等義大利領導人會談會見，共同描繪中意關係未來發展藍圖。相信在雙方共同努力下，中意全面戰略夥伴關係必將擁有更加美好的明天。」

丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等陪同人員同機抵達。中國駐意大利大使李瑞宇也到機場迎接。在結束對意大利的國事訪問後，習近平還將對摩納哥、法國進行國事訪問。

據了解，習近平此行還將與義大利擴大人文交流和文明互鑒，推動新時其中義全面戰略夥伴關係取達更大發展。

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