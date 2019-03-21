習近平會見哈佛大學校長　盼中美人文交流取積極成果

▲大陸國家主席習近平會見美國哈佛大學校長巴科。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平20日在人民大會堂會見美國哈佛大學校長巴科（Lawrence Bacow，台灣稱勞倫斯·巴考），此行是巴科就任校長後首次出訪。習近平表示，支持中外教育交流合作，希望中美人文交流取得更多積極成果，願同哈佛大學等美國教育科研機構開展更加廣泛的交流合作。

《新華社》指出，習近平讚賞巴科擔任哈佛大學校長後首次出訪就來到中國，稱讚這體現了巴科校長對中美教育交流的重視。習近平指出，教育交流合作是中美關係的重要組成部分，有助於增進中美友好的民意基礎。新中國成立70年來、特別是改革開放40年來，大批海外學成歸國的人才為中國的發展建設作出了重要貢獻。他山之石可以攻玉。「我們主張互學互鑒，鼓勵留學，支持中外教育交流合作，希望中美人文交流取得更多積極成果。我很高興，去年底我同特朗普總統在阿根廷會晤時，他也表示支持中美教育交流合作。」

▲Harvard University哈佛大學。（圖／免費圖庫pixabay）

習近平強調，改革開放40年來，中國的快速發展很大程度上也得益於教育水平的提高。中國致力於推進教育現代化、建設教育強國、辦好人民滿意的教育。「我們將擴大教育對外開放，加強同世界各國的交流互鑒，共同推動教育事業發展。在此過程中，我們願同哈佛大學等美國教育科研機構開展更加廣泛的交流合作。」

巴科感謝習近平會見。巴科表示，很高興就任哈佛大學校長後首次出訪就來到中國。「我此訪不僅作為哈佛大學的校長，也代表著美國高校來促進美中教育交流。美中高校等教育文化機構保持和深化交流合作，從長遠看對促進美中關係至關重要。哈佛大學擁有大量中國留學生，漢語在外語中的普及率名列前茅。中國政府高度重視、大力加強高等教育令人欽佩，哈佛大學願繼續推進同中國教育科研機構的交流合作。」

孫春蘭、楊潔篪、王毅參加會見。

據了解，巴科是哈佛大學第29任校長，畢業於麻省理工學院、哈佛大學，也是教育家和律師，於2018年2月11日由哈佛董事會宣佈就任，他曾說，「我所知道的哈佛，至少一直堅守著三件事：追求真理、追逐卓越、追尋機遇。」