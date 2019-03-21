　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習近平會見哈佛大學校長　盼中美人文交流取積極成果

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸國家主席習近平會見美國哈佛大學校長巴科。（圖／翻攝自《新華社》）

▲大陸國家主席習近平會見美國哈佛大學校長巴科。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平20日在人民大會堂會見美國哈佛大學校長巴科（Lawrence Bacow，台灣稱勞倫斯·巴考），此行是巴科就任校長後首次出訪。習近平表示，支持中外教育交流合作，希望中美人文交流取得更多積極成果，願同哈佛大學等美國教育科研機構開展更加廣泛的交流合作。

《新華社》指出，習近平讚賞巴科擔任哈佛大學校長後首次出訪就來到中國，稱讚這體現了巴科校長對中美教育交流的重視。習近平指出，教育交流合作是中美關係的重要組成部分，有助於增進中美友好的民意基礎。新中國成立70年來、特別是改革開放40年來，大批海外學成歸國的人才為中國的發展建設作出了重要貢獻。他山之石可以攻玉。「我們主張互學互鑒，鼓勵留學，支持中外教育交流合作，希望中美人文交流取得更多積極成果。我很高興，去年底我同特朗普總統在阿根廷會晤時，他也表示支持中美教育交流合作。」

▲▼Harvard University,哈佛大學。（圖／免費圖庫pixabay）

▲Harvard University哈佛大學。（圖／免費圖庫pixabay）

習近平強調，改革開放40年來，中國的快速發展很大程度上也得益於教育水平的提高。中國致力於推進教育現代化、建設教育強國、辦好人民滿意的教育。「我們將擴大教育對外開放，加強同世界各國的交流互鑒，共同推動教育事業發展。在此過程中，我們願同哈佛大學等美國教育科研機構開展更加廣泛的交流合作。」

巴科感謝習近平會見。巴科表示，很高興就任哈佛大學校長後首次出訪就來到中國。「我此訪不僅作為哈佛大學的校長，也代表著美國高校來促進美中教育交流。美中高校等教育文化機構保持和深化交流合作，從長遠看對促進美中關係至關重要。哈佛大學擁有大量中國留學生，漢語在外語中的普及率名列前茅。中國政府高度重視、大力加強高等教育令人欽佩，哈佛大學願繼續推進同中國教育科研機構的交流合作。」

孫春蘭、楊潔篪、王毅參加會見。

據了解，巴科是哈佛大學第29任校長，畢業於麻省理工學院、哈佛大學，也是教育家和律師，於2018年2月11日由哈佛董事會宣佈就任，他曾說，「我所知道的哈佛，至少一直堅守著三件事：追求真理、追逐卓越、追尋機遇。」

ET快訊
獨／起底「神獸」超跑23歲少東　1年玩完20億落跑列失蹤人口
追殺畫面曝光！悍女機車橫擋休旅車　刀刺劈腿男毀容割頸
美軍事評論家警告台灣「勿活在幻想」：美軍不會像泰山趕來救援
快搶！iPhone舊機限時下殺7400元　活動只到3月底
鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦女性們道歉！網傻眼狂轟

關鍵字：哈佛大學,習近平,Lawrence Bacow,勞倫斯·巴考,巴科

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

偷竊被抓！他急爬「9樓外牆」逃跑　低頭一看…下場超慘

最快2.5小時車程！寧波直達千島湖、黃山高鐵4月開通

已接觸索國？耿爽：在一中與和平原則基礎發展各國關係

新四通對象是中國人！邱毅：支持統一就可以交流

2年後關門「裁員1700人」　日本Epson將撤離深圳

小三通要加密！劉增應：兩進兩出變「四進四出」

2019連江論壇今登場！鼓勵台青來連江創業「2年辦公免費」

習近平會見哈佛大學校長　盼中美人文交流取積極成果

連江論壇簽約儀式啟動！經貿、產業交流成焦點

兩岸連江「一日生活圈」　黃歧書記：三通前25分鐘路要花5天

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

趙正平被激怒：小心把妳腿打斷　利菁嚇到在攝影棚逃竄ＸＤ

偷竊被抓！他急爬「9樓外牆」逃跑　低頭一看…下場超慘

最快2.5小時車程！寧波直達千島湖、黃山高鐵4月開通

已接觸索國？耿爽：在一中與和平原則基礎發展各國關係

新四通對象是中國人！邱毅：支持統一就可以交流

2年後關門「裁員1700人」　日本Epson將撤離深圳

小三通要加密！劉增應：兩進兩出變「四進四出」

2019連江論壇今登場！鼓勵台青來連江創業「2年辦公免費」

習近平會見哈佛大學校長　盼中美人文交流取積極成果

連江論壇簽約儀式啟動！經貿、產業交流成焦點

兩岸連江「一日生活圈」　黃歧書記：三通前25分鐘路要花5天

揪出爛臉元凶！這些常犯的「卸妝錯誤」，你中了幾個？

強迫員工捐發票！「1人100張」未達標公布姓名　網爆公司高層陰謀論

郭國文收回「支持賴清德」　宣誓後改口：不宜選邊站

新竹市監理站虐童！「2歲兒」被抓起摔牆壁、踹胸　路人：根本當狗在抓

跟風買冰霸杯！他問「杯子還好嗎...」得一片好評　鄉民酸：反向業配啦

民調／「蔡賴配」選總統支持度第一！領先韓國瑜、柯文哲

激美！密西根湖「淺藍碎冰」層層堆　碼頭邊上演「真實版」冰雪世界！

乖寶寶大谷熬夜看開幕戰　刷牙錯過一朗退場與隊友擁抱

韓國瑜逃不過老婆大人手掌心　訪大陸團李佳芬「自費隨行」

豪宅助攻代銷銷案量破千億　今年將加價搶單？

大陸熱門新聞

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝..

床的世界、和成研發長照產品登陸

女主播控網友性侵　真相讓男友崩..

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨..

男「跨護欄」後跌　30組骨牌式..

他車尾驚見「謎樣生物」：掛機怎..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

Mister Donut退出大..

不捨主人出嫁　暖狗2次堵門拒新..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

大媽愛養生靜脈注射果汁險死

首屆連江論壇開幕　劉增應21日..

亞洲首座藍精靈樂園　下半年上海..

女大生欠錢賣卵　無麻醉手術慘叫

更多熱門

相關新聞

教廷文化部長將參加北京世園會

中國國家主席習近平即將於21日到24日出訪義大利，是否會順道拜訪教宗方濟各，為中梵關係開啟歷史新頁，備受外界關注。義國媒體透露，教廷不僅極力促使雙方元首峰會，並以文化管道開啟中國大門，將前往北京參加4月底的世界園藝博覽會，並會派文化部長出席開幕典禮。

韓國瑜訪廈門是否見劉結一引發關注

習近平將與義大利簽4大港口協議

每天2杯手搖杯早死風險增63%

新華社：蔡英文汙名化一國兩制

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

Hello Kitty聯名機車限量1520台

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

台男娶越新娘4周被告知：她懷孕6周

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒上門」

老婆送驚喜！他拆開「PS4套包」卻哭了

腎臟剖開...暴嵌「乳白玉米粒」　結石狂冒醫嚇壞

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面