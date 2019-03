義司機劫車抗議移民　13歲埃及裔童「阿拉伯語」求援…獲頒公民身分

▲13歲的席拉塔機警救了全車。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

義大利21日發生司機劫持校車並放火的事件,當時車內共有51名學生和3名老師,最後有個學生偷偷報警,讓所有人平安獲救。警方判斷,該名司機是為了抗議移民潮大量在地中海死亡的現象,諷刺的是,打壞他挾持計畫的「英雄」學生,正是來自埃及的移民二代。義大利內政部也宣布,會加速審核通過這位學生的公民身分,以讚揚其英勇表現。

當47歲的塞內加爾裔司機賽伊(Ousseynou Sy)要求全部的人交出手機時,13歲的席拉塔(Ramy Shehata)謊稱他忘記帶手機出門,趁機打給父親,假裝用阿拉伯語祈禱,降低賽伊的警戒心,事實上當時他正在警告父親他們被挾持,接著他立刻打電話給報警。警方發言人帕爾梅利(Marco Palmieri)說,席拉塔非常聰明,告訴警方車窗外的路牌標誌,讓救援行動能夠更快展開。

▲義大利校車司機放火燒車。(圖/達志影像/美聯社)



副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)透過聲明指出,「內政部已準備好承擔費用並加快程序,以確認這位小英雄的公民身份。」同時也將撤銷賽伊在2004年取得的義大利公民身分。

賽伊將會被以綁架、蓄意謀殺、縱火的罪名起訴,當時他聲稱,綁架是為了引起人們對地中海移民死亡的關注。檢方表示,目前沒有任何證據與跡象指出,賽伊受到恐怖分子的影響。

Italy's 5-Star Movement says the country should grant citizenship to 13-year-old Egyptian teenager Ramy Shehata, who alerted police that he and his middle school classmates had been abducted by their bus driverhttps://t.co/6AmwXoVLYv