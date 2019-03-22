義司機劫車抗議移民　13歲埃及裔童「阿拉伯語」求援…獲頒公民身分

▲13歲的席拉塔機警救了全車。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

義大利21日發生司機劫持校車並放火的事件，當時車內共有51名學生和3名老師，最後有個學生偷偷報警，讓所有人平安獲救。警方判斷，該名司機是為了抗議移民潮大量在地中海死亡的現象，諷刺的是，打壞他挾持計畫的「英雄」學生，正是來自埃及的移民二代。義大利內政部也宣布，會加速審核通過這位學生的公民身分，以讚揚其英勇表現。

當47歲的塞內加爾裔司機賽伊（Ousseynou Sy）要求全部的人交出手機時，13歲的席拉塔（Ramy Shehata）謊稱他忘記帶手機出門，趁機打給父親，假裝用阿拉伯語祈禱，降低賽伊的警戒心，事實上當時他正在警告父親他們被挾持，接著他立刻打電話給報警。警方發言人帕爾梅利（Marco Palmieri）說，席拉塔非常聰明，告訴警方車窗外的路牌標誌，讓救援行動能夠更快展開。

▲義大利校車司機放火燒車。（圖／達志影像／美聯社）



副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）透過聲明指出，「內政部已準備好承擔費用並加快程序，以確認這位小英雄的公民身份。」同時也將撤銷賽伊在2004年取得的義大利公民身分。

賽伊將會被以綁架、蓄意謀殺、縱火的罪名起訴，當時他聲稱，綁架是為了引起人們對地中海移民死亡的關注。檢方表示，目前沒有任何證據與跡象指出，賽伊受到恐怖分子的影響。