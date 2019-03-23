躺基隆海邊！暖弟爆衝「偷塞橘子」擔憂：心情還好嗎　嫩模心暖：第3位了

▲到海邊睡覺，結果讓一票人誤會她要自殺。（圖／翻攝自唐明翎IG）

網搜小組／綜合報導

「台灣人真的很暖！」人氣嫩模「小精翎」唐明翎21日來到外木山海灣散步，想說天氣超好，就爬到防波提上躺著睡覺，沒想到吸引許多人上前關心「是不是心情不好？」讓她趕緊解釋沒有自殺意圖，但每打發一人，接著就會有另一群人來關心，甚至剝橘子給她吃，讓她哭笑不得。

唐明翎在臉書「爆怨公社」PO文說，想說天氣好就獨自一人騎車到海邊走走，途中爬上防波提躺著休息，戴著耳機聽音樂，一整個心情超好，但不久後就聽到嘰嘰喳喳的聲音，往左邊一看竟發現陌生男子擔憂看著她，還詢問「是不是心情不好？」

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她整個黑人問號，趕緊解釋說「沒有啊，我心情很好，我喜歡這樣看海」，對方才安心的離開；不料，過一陣子後，往右邊一看又發現另一名暖男弟弟，而且問了她相同的問題「是不是心情不好？」

▲原本她是想要好好聽著音樂放空睡覺，沒想到引起當地民眾擔憂XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

但這名弟弟有備而來，在船上見到原PO後，趕緊手捧了一堆水果下船，來到身前親切詢問「要不要吃？這個橘子很甜我剝給妳吃」，也不顧原PO阻止，直接剝好一顆橘子送到面前，想請原PO享受這世間的好滋味。

與弟弟聊了一下後，沒想到聽到遠方有一群人說「有女生坐在這邊，很像要自殺」，她一轉頭就看見這群人向她走來，還慰問說「怎麼一個人在這裡，是不是心情不好？妳幾歲了？」超怕她有自殺的想法，會想不開做傻事，讓她哭笑不得。

她崩潰說，她只是想找個安靜的地方躺著放空而已，心情整個超好的，「我真的不是要跳海，為什麼不能讓我安安靜靜耍自閉啊啊啊T^T 不過，台灣人很暖的、真有愛，希望他們會救到需要被救的人，但我不需要啊啊啊～」

▲她到外木山海灣走走時，心情超好的，不料舉動被人誤會。（圖／翻攝自唐明翎IG）

有趣的是，暖男弟弟試著開導、聊天的過程中，也有聊到年紀的話題，還開始亂猜是民國85年次以上，聊到後面開始要聯絡方式，遭到唐明翎2次鐵心回絕後，他不死心說「不然2選一，要給聯絡方式還拍一張照」，突然從關心自殺，突然變成搭訕了。

唐明翎笑說，她是民國79年次的，都要30歲了，那弟弟根本是超暖男，竟然把她的年齡猜測這麼小，聽完內心更爽，「他長得是挺可愛的啦，但弟弟我就是不行，我就選了拍照結束這回，這年代的弟弟連大6歲的姐姐都敢把啊～」

網友看了紛紛留言笑說，「基隆人都很有愛，會關心別人」、「奇怪，我一個人去海邊就沒人理我，都站到海裡過膝，還是沒人要攔阻」、「我看海，怎麼只有海巡署關心我」、「之前也是晚上去海邊散心，結果有海巡人員跑來跟我聊天說生命很可貴之類的...我只是想散心阿！」。

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▼這一趟散心，讓她心很暖。（圖／翻攝自唐明翎IG）

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