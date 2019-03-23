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聊Line「歪頭笑噴」怎弄！她傳授1招...天兵友「45度中邪」狂試　網全笑翻

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▲聊Line「歪頭笑噴」怎弄！她傳授1招...天兵友「45度中邪」狂試　網全笑翻。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲可愛友人以為「歪頭笑噴」是手機中邪了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友和朋友聊Line時，在句尾連發「歪頭笑噴」的貼圖，生動表達當下心情，沒想到友人看到貼圖後十分震驚，不禁狂問「為什麼能歪頭」，甚至以為是手機中邪了；她一看惡搞的機會難得，立刻煞有其事地教對方，如何使用這個「隱藏版」功能，超唬爛又天兵的對話惹笑大票網友。

女網友在爆廢公社分享對話截圖，只見朋友看到她「歪頭笑噴」的貼圖後，馬上激動地問，「X，為什麼，歪頭」，她一開始以為對方誤解她的意思，連忙解釋道「笑到不要不要的阿」，結果友人驚訝的點是，笑噴的表情圖案竟然「能歪頭」。

請繼續往下閱讀...

▲聊Line「歪頭笑噴」怎弄！她傳授1招...天兵友「45度中邪」狂試　網全笑翻。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲哈哈哈不要玩壞朋友啦XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

發現對方是真的不知道後，女網友假裝認真地說，「你就把手機調整45度，再傳出去就行了！手機的轉動畫面功能記得關掉」，接著還截圖指導，笑虧「這功能很久了，還以為你知道......。」

沒想到，朋友就這樣傻傻地照做，在不斷失敗後才驚覺自己上當了，而且貼圖裡本來就有歪頭這個選項。網友們看完笑到美叮美噹，紛紛洗版歪頭笑噴的貼圖，直回「反著手機按笑臉會反過來哦」、「認真回，我手機還在ios9的時候，表情貼真的沒有歪頭的」、「看到笑死」、「太智障了吧」。

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關鍵字：歪頭笑噴,貼圖,天兵友,Line,聊天,隱藏版,中邪,爆廢公社

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