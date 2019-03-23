遭私訊看照！桃園妹「開腿露3點」回擊Hold全場　煞氣弟嚇壞已讀…6千網笑噴

▲不要亂私訊要照片，小心踢到鐵板。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixels）

網搜小組／綜合報導

「聊妳妹豬血糕啦！」桃園一名女網友下班時手機突然跳出LINE通知，她一打開看訊息整個傻眼到爆，只見一名弟弟密她說「可以聊色嗎？你有露點照嗎？」她也很大方狂聊10分鐘，甚至丟出3點全露照；不過，她可不是省油的燈，用2招直接電爆屁孩，吃鱉吃到說不出話來，只敢已讀不敢再回。

從該名女網友PO在臉書「爆怨公社」照片可見，取名「煞氣XX」的屁孩先是主動出擊說「小姊姊安安，可以聊色嗎？」她一見對方投直球對決，她也大方回覆「喔！可喔！來...紅橙黃綠藍靛紫，你要哪一個顏色」，真的是在聊顏色，沒有在開玩笑的。

▲原PO嗆爆，每一句根本都「撿到槍」。（圖／翻攝自爆廢公社）

屁孩一個尷尬回「不是這個啦......你有露點照嗎？」再丟出直球，就是要姊姊接球，一起互動PLAY。原PO也不是省油的燈，秒打字回傳「有喔！你要3點全露的嗎？」接著附贈一張仰躺床上的狗照，真的3點全露沒騙人，而且雙腳大開超性感，看得都想摸一把。

只見屁孩狂回傳「......」表達自己有多麼無奈，不過他也很有耐心，繼續盧說「我要你本人的啦...」，超有毅力就是不死心，一定要跟原PO聊到天。

▲3點全露、高清無碼，一次滿足個夠，讓人想摸一把。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO眼見對方臉皮厚到極致，一個霸氣全開飆罵，「孩子，你媽知道你人格扭曲嗎？你幾歲住哪？需要我告知你家人嗎？你18沒？聊色？聊妳妹豬血糕啦！姐姐我很忙碌的，你可以回去，繼續媽媽給10塊好嗎？」接著猛傳多張鄙視貼圖嘴爆，整個場面完美Hold住。

原PO在貼文上寫道，由於她是做生意的，都會把LINE設為公開，好方便聯絡人，隨便一人都能搜尋到，沒想到下班就遇到這麼奇怪的屁孩，「我已經不是撿到槍了，而是直接丟芭樂（手榴彈），不過我已經很收斂了！」

超殺回擊，引來6000多名網友讚爆說，「戰力滿點的貼圖」、「這個姐姐思緒敏捷喔～」、「笑容逐漸母湯」、「高清無碼三點全露還帶毛，誠意很夠欸」、「好想看你怎麼對付詐騙集團」、「不然也可從RGB開始聊」、「回到他已讀不回」、「我碰過對方問聊色嗎？我會好，然後我說我喜歡黑色，就被對方封鎖了」、「我有po色卡給對方問了什麼色」。

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▼原PO：聊妳妹豬血糕啦！（圖／翻攝自爆廢公社）