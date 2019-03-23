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女屍超美！修復師盯胸部「顏色好深」一回家秒重病　奔靈堂淚跪…狂擲陰杯

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▲▼國道男子遭輾斃，進行遺體修復，2天可完成。（圖／記者李忠憲攝）

▲修復師是一份神聖的工作，謝謝他們送往生者走完最後一程。示意圖，與本文無關。（圖／記者李忠憲攝）

記者陳怡伶／綜合報導

俗話說得好「死者為大」，送往生者最後一程必定抱著尊敬的心。但一名男修復看見一具外型亮麗遺體時，讓他忍不住多看，隨口說一句調侃的話語，回家直接遭到「鬼纏身報復」，生病好久都不能康復，最後跪在靈堂不斷磕頭道歉，才成功化解。

「76行者遺體美容修復團隊」大體修復師吳予恩上節目《麻辣天后傳》分享恐怖經驗說，遺體在修復當下一定是全裸狀態，身上是沒有衣物的，那天幫一具女姓往生者縫補時，一位男同事眼見亡者外貌漂亮，就忍不住好奇盯著看，對著往生者說「長這麼漂亮！可惜胸部的顏色深了點。」

▲▼女屍超美！修復師盯胸部「顏色好深」一回家秒重病　奔靈堂淚跪…狂擲陰杯。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲修復師吳予恩上節目爆料同事的扯事。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

男修復師講完當下，氣氛瞬間凝結，但他完全沒發現自己講錯了話，最後被吳予恩翻白眼轟出去。吳予恩透露，大家都知道這名男同事沒惡意，只是出自好奇心，講這些話都是無心的，「但我們當下都心想『完了！』」

沒想到一語成讖，男修復師回家後開始「被懲罰」，身體突然出了問題，接著生了一場大病，嚴重到他無法出門工作，許久都無法痊癒，他才發現事態嚴重，當時隨意的一句話竟引來殺生之禍。

最後，他奔往女往生者靈堂下跪不斷道歉，拿著銅板擲筊，但亡者似乎很生氣，不論他怎麼擲筊都沒有用，他只好一直跪著道歉，連續擲筊許久，才獲得往生者原諒，病也默默好了。

▲▼女屍超美！修復師盯胸部「顏色好深」一回家秒重病　奔靈堂淚跪…狂擲陰杯。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲男修復師淚跪擲筊許久，才獲得往生者原諒。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

其實不僅不能當面說出無禮的話，連內心胡思亂想都得盡量避免，是對往生者的不尊敬，容易遭來報復。吳予恩認為，其實不要亂想一點都不難，因為當下投入到工作時，內心都會想說「我要把這件事做好」，腦袋就不會亂想。

男修復師驚人話語，讓主持人驚慌連連，不僅天后利菁皺眉搖頭，連身旁李懿都忍不住嗆聲「就算是活著（聽到）也很不開心吧！」實在不敢相信修復師敢講這種話。

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▼修復師列隊鞠躬送往生者最後一程。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼罹難者陳睿杰、姜翁曼文、邱歆粵遺體於24日修復完畢，修復師列隊鞠躬。（圖／記者陳以昇攝）

ET快訊
修復師盯女屍胸部脫口「顏色好深」回家秒重病　奔靈堂淚跪…狂擲
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