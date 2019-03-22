蒼蠅環繞…他死在車內半個月腐爛生蟲　母親淚眼認屍：可以回家了

▲男子在停車場發現轎車內有一具腐爛的屍體，嚇得急忙報案。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子於本月21日上午10點多，在鶯歌區的停車場夾傳單，無意間發現轎車內有蒼蠅環繞，他貼窗細看，發現駕駛座倒著一具腐爛的屍體，他驚慌大叫並報案。警方從屍體的腐敗程度推測，已死亡半個月；死者來自宜蘭羅東，過年前夕開車離家，其母親哭著報警。如今看到兒子已成腐敗的遺體，她淚眼說，「可以回家了」。

警方表示，死者把炭盆放在身旁點火，現場未留有遺書，也無外力介入的痕跡，已排除他殺可能；死者的母親表示，兒子在外好像有債務問題，但是到底欠多少錢，或是有其他隱情，都不清楚。

警方解釋，死者在今年1月底開車離家，讓母親一陣錯愕，後來一直聯繫不上，急忙報案，每天以淚洗面，不懂兒子為何突然離她而去。後來接到警方的電話，得知兒子已成腐屍，她情緒激動，無法相信這一切，立刻從羅東出發，趕了100公里的路，到新北市認屍。

看著一動也不動的兒子，母親紅了眼眶說，「可以回家了」，場面令人鼻酸。全案依規定報請檢察官相驗，詳細自殺原因仍待釐清。

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