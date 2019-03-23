新員工煮水！老闆一看「水壺方位」崩潰：煮都不會　網全迷茫…真相長知識

▲各位有看出哪裡出問題了嗎？（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

「我應該要開多少工資？」一名專賣便當的老闆20日應徵一名女生進來，工作第一天，他先請新人煮開水，結果走進廚房一看瞬間崩潰，讓他超級懷疑是否雇用錯人，還上網詢問請網友給意見。只是這一張燒開水照片，讓網友全戰翻了，根本看不出員工哪裡做錯。

從該名老闆PO在臉書「爆笑公社」照片可見，廚房裡有兩台瓦斯爐，左邊是一個圓筒大鍋，右邊則是正在煮開水的水壺，與平常無異並沒有什麼差別，但在老闆眼裡可是犯了「大忌」。

老闆在貼文上寫道，他工作是在賣便當的，20日應徵了一名新人進來，隔天就請對方來上班，「工作第一天，我請她幫忙煮個開水，但她這種神操作，我應該要開多少工資給她？」

▲對平常只有飲水機的人來說，水壺煮水方位可能真的不清楚。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

這一PO文，引來近1500網友瘋狂討論，但大部分的人都是「黑人問號」，根本看不出燒開水方式哪裡錯了，紛紛留言說，「看不太懂，可能我不是便當系畢業的吧」、「水壺不是都這樣煮嗎？」、「我...也不知道哪裡不對」、「看不出來那有問題耶！還是老闆有強迫症嗎？還是控制狂？」、「還好不是只有我看不懂問題在哪」。

眾多網友根本看不出端倪，許多人跳出來專業解說，瞬間長知識了，「壺嘴對著外面，水滾了會噴出來燙到人」、「壺嘴在開關上方，等等水滾出來沒辦法關瓦斯，除非他手不怕燙」、「是壺嘴要擺側邊，蒸氣才不會噴到自己」、「水滾的話，水會從壺嘴跑出來，一直淋到開關那邊，會沒辦法關水」。

不過，也有網友認為只是小事，再教就好了，「我覺得還好吧....現在還有誰家裡開水還是用煮的」、「也許他家用飲水機，根本沒在用這個東西」、「你還是放生好了，因為她會很可憐」、「你是不是連別人多呼吸一口都要扣人工資」、「你還是自己做，不要請人比較好 ，不然薪水一小時應該也只有最低薪資」。

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▼便當店老闆看新員工煮法都怒了。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

