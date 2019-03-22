板橋神級帥警！安全帽一脫「神似柯震東」路人猛盯　女網癡笑：罰單600換簽名

▲真得帥。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

想被開罰單！新北市一名男網友今（22）日下午開車行經板橋中正路時，在大馬路中央看見一名指揮的天菜警察，不僅有模特兒身材，還神似男神柯震東，讓後方的路人都直視猛盯，而且帥到讓身為男生的他忍不住稱讚；他把照片PO網友後，讓3000名女網友犯花癡說「這個被開單我也會笑！」

從男網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，一名男警穿把機車停在路邊，接著默默走到大馬路中央，帥氣舉起左手指揮，「眼神犀利」盯著遠方的車輛，認真工作的模樣根本帥翻。

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▲男警腿超長。（圖／翻攝自爆廢公社）

不僅工作狂釋放魅力，男警的亮麗外型更是迷倒一堆迷妹，他留著一頭時下流行的剃邊短髮，前方瀏海在風的吹拂下顯得更有層次，而且他擁有模特兒的高挑好身材，不僅腿長，身材更是精壯，再配上一身警裝，完美襯托出帥氣，說是「天菜歐爸」等級也不為過。

原PO雖然是男生，但也抵擋不了男警的魅力，讓他不斷稱讚；他也在貼文上寫道，在新北板橋發現帥警察一枚，不僅高又帥，還有點神似柯震東，「這應該是女生的福利吧......應該有不少女生想被他開單或被臨檢吧。」

▲下車走到馬路中央指揮。（圖／翻攝自爆廢公社）

5張帥照PO出不到2小時，就吸引3000名女網友暴動說，「我要600換一張簽名」、「我願意天天被開罰單」、「有人要揪團一起去闖紅燈的嗎？」、「我先去那條路蛇行闖紅燈」、「好像可以紅燈右轉試試？」、「決定不帶安全帽在附近來回騎了」、「過斑馬線假裝跌倒，飛撲到他懷裡」、「哪一條路，我要去假摔」、「求上銬」。

帥警不僅讓女網友寧願被開單，也默默讓大家更積極了，「我要搬家到板橋」、「我突然想考駕照了」、「忽然想考警察了～30歲還來得及嗎」、「覺得好像可以去台北玩」、「剛剛坐公車有經過，要在搭一次786嗎？」；還有女網友開玩笑說，「不知道大不大>\<？」整個大歪樓。

▼這名男警根本天菜歐爸。（圖／翻攝自爆廢公社）