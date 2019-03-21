偵辦新市區道路徵收弊案　檢調搜索台南市議員

▲台南市議會接連2日有2位市議員被檢方搜索，一案是詐領助理補助費，一案是辦理新市區道路徵收弊案。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



台南市議會接連發生2起現任市議員被檢察官搜索案！國民黨洪姓市議員與丈夫涉嫌詐領助理費，3月21日凌晨檢方偵訊後向台南地院聲請羈押禁見；21日上午檢調偵辦新市區道路徵收弊案，搜索民進黨新任陳姓市議員市議會辦公室、居住所，查扣帳冊、契約 等物，目前由檢調檢視比對扣案資料、訊問證人中。

目前連任第7屆的國民黨台南市洪姓市議員，其在市議會的研究處所、住家於21日一早被檢調兵分18路進行搜索。據查，洪姓議員與丈夫被控涉嫌以人頭詐領助理補助費，檢察官查扣電腦、帳冊並傳喚15人到案說明。

檢察官訊問後發現洪姓議員涉嫌於擔任第一、二、三屆台南市議員期間，有以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領議員助理補助費等款項，因認洪姓議員與其郭姓配偶涉犯貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財財物、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有串證之虞，於21日凌晨2時40分向法院聲請羈押禁見。

另外，台南地檢署檢察官柯博齡、廉政署駐署檢察官魏豪勇、范家振辦理新市區道路徵收弊案，於21日上午指揮廉政官、台南市調查處調查官及南檢檢察事務官搜索陳姓市議員議會辦公室、住居所等10處，扣得帳冊、契約等物，並傳喚30人，目前由檢察官與團隊成員檢視、比對扣案資料、訊問證人中。