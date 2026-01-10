金沙戲院改建民怨回憶不見　觀光處：目前還不是很完善

▲金沙戲院啟用典禮。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

承載無數軍民回憶的「金沙戲院」，在完成約半年的修復工程後，於今（10）日正式重新啟用。金門縣政府特別舉辦修復啟用典禮，由縣長陳福海主持揭牌，宣告這座沉寂多年的戰地文化地標重返地方生活，也盼能沙美商圈帶來新的動能。

位於金沙鎮沙美商圈核心位置的金沙戲院，自民國53年啟用以來，長年是居民休閒娛樂與社交的重要場所，更見證戰地政務時期的文化樣貌。隨著時代變遷，戲院於民國78年停業後閒置多年，成為地方共同的遺憾。

董森堡議員表示，當時看到設計圖只有針對立面牌樓進行討論，對於後面的空間改善他完全不清楚，不過目前看起來整體空間是比較寬敞明亮，相對而言當時的神秘感就沒有了，不過他也呼籲觀光處多導入活動帶動商圈。觀光處副處長何桂泉則表示，改建後的戲院文資的精神還在只是改變其生活機能，畢竟太過於文化導向是帶動不了經濟的，而觀光處也表示預計在今年將至少會辦理二十場活動。

金沙戲院重新開幕後，有民眾特地前往尋找「1314」的座位，發現椅子竟然被拆光光，民眾直呼「室內竟然一張椅子都沒有？」，他語帶失望地表示，修復後的空間過於現代化，完全失去了老戲院原有的歷史風貌，認為縣府是為了開放而開放，卻忽視了歷史感的保存。更有遊客直言，來金門就是想看特有的戰地文化，但現在修得像一般的展場毫無特色。雖然觀光處表示會舉辦活動，但是可以為當地帶來多少的商機，卻讓人難以期待。