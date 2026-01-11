南投國姓咖啡節1/24登場　集結精品咖啡、採果體驗還能抽iPhone17

▲南投國姓咖啡節將於24日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

邁入第11屆的國姓咖啡節今年提前至1月底辦理、首度移師至「橋聳雲天綠雕園區」；國姓鄉公所指出，今年活動除結合在地精品咖啡、客庄文化與食農體驗，還能參加「農遊採果體驗」、親手採摘當季最鮮美的蜜棗和草莓，並有機會將黃金、iPhone17等大獎項帶回家。

「2026南投國姓咖啡節—橋見咖啡香，客庄好食光」活動記者會於8日登場，由縣府參議陳瑞慶及國姓鄉長邱美玲邀請與會來賓共同宣布活動將於1月24、25日舉辦，縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲、馬文君立委服務處執行長楊樹煌、游顥立委服務處主任江秀春也到場致意。

陳瑞慶表示，該縣目前種植咖啡面積約181公頃，國姓鄉咖啡面積就佔約75.5公頃，為全縣之最，且是全台首個推動產地證明標章的產區；1月份也正是國姓草莓、蜜棗、砂糖橘等水果盛產季節，搭配橋聳雲天綠雕園區宜人景色、近期增建的體能遊樂設施，非常適合親子同遊，期望透過本次活動，進一步提升南投咖啡的品牌曝光率，帶動在地青農返鄉與產業永續發展。

邱美玲指出，今年活動2天期間除集結國姓鄉在地優質咖啡莊園、農產攤位，並針對年輕族群與家庭遊客規劃精品咖啡展售、「小小咖啡農」食農教育體驗課程、豪華獎品集點抽黃金及iPhone17 256G等3千個獎項等一系列活動，還特別導入「農遊採果體驗」-冬季限定農遊，每日提供限量20名免費體驗名額，帶領遊客深入農園採草莓、蜜棗，感受產季豐碩的喜悅；他誠摯邀請全台大小朋友在春節前夕來到南投國姓，買咖啡、賞美景，體驗客庄風情，一同體驗好吃、好喝、又好玩的咖啡嘉年華。