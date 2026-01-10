　
地方 地方焦點

基隆中山區公民座談今登場　謝國樑面對面傾聽在地聲音

▲基隆中山區公民座談今登場 謝國樑面對面傾聽在地聲音。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警力、交通、停車成焦點，謝國樑中山區公民座談聽民意。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（10日）於中山區辦理公民座談會，由市長謝國樑率領市府各局處主管與會，與地方民眾面對面交流，傾聽對市政建設、交通、治安及生活環境等議題的意見與建議，並由相關局處即時說明回應，透過座談機制持續與市民溝通、回應地方需求。

座談中，中山區民眾關切警力人力不足問題，指出警員流動率高，對基層勤務與社區服務造成壓力。警察局表示，警力不足確實與人員流動率相關，市府已持續向中央爭取補足員額；謝國樑也回應，將同步研議警察加給等配套措施，提升留任誘因。

▲基隆中山區公民座談今登場 謝國樑面對面傾聽在地聲音。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對西定路電桿地下化工程，工務處說明，已規劃於西定國小旁進行台電線路配置，並同步評估變電箱設置位置，相關作業將持續推動，以改善交通與市容。

在道路改善方面，民眾反映中華路167巷約200公尺路段路面不平，盼納入整平計畫。謝國樑表示，將請工務處評估納入後續改善；另有居民反映中華路147至165號住宅後方私人山坡地安全疑慮，市府已責成區長協助了解現況、安排相關單位會勘。

▲基隆中山區公民座談今登場 謝國樑面對面傾聽在地聲音。（圖／記者郭世賢翻攝）

交通安全部分，民眾建議於新民路段路口增設行人警示設施，謝國樑指示交通處儘速到場會勘，評估設置可行性。

停車空間不足亦為居民長期關注議題，包括外木山海興泳池周邊及基隆地標後方空地的停車需求。都發處指出，短期可評估規劃臨時平面停車場，立體停車場則需中長期整體規劃；謝國樑補充，市府將以「先平面、後立體」原則，優先紓解即時需求。

▲基隆中山區公民座談今登場 謝國樑面對面傾聽在地聲音。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，民眾建議引進共享單車系統。謝國樑回應，市府已進行初步評估，仍需就整體規劃、經費、道路條件、地形及基隆多雨氣候等因素，持續審慎研議。

謝國樑最後表示，市府將持續辦理各區公民座談，責成相關局處追蹤座談中提出的建議事項，透過持續溝通，逐步回應地方需求，與市民攜手打造有愛基隆。

01/11 全台詐欺最新數據

