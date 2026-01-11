　
地方 地方焦點

草屯市中心瓶頸路段終於拓寬　鎮民農曆新年前喜獲大禮

▲草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬，10日正式通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬，10日正式通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位居草屯鎮中心的和平街，早期巷道路幅狹窄、車流繁雜，縣府與鎮公所為改善該瓶頸道路，向內政部國土管理署爭取拓寬改善工程補助，三方合作投入2.87億元、施工突破老舊街廓瓶頸，歷時一年多終於在10日正式通車。

縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝、國土署都市基礎工程分署長陳俊雄及許多民代、鄉親當天都出席「草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程」通車典禮，一起見證草屯市區道路改善成果；縣府指出，工程範圍東起省道台3甲中正路、西至省道台3線成功路一段，開闢路段自中山街西側延伸至台3甲(成功路一段)，道路寬12公尺、長226公尺，兩側增設人行道，路燈採用智慧節能LED燈，於113年5月13日開工、114年12月8日完工，可有效疏解市區車潮、保障行人安全及用路品質。

▲草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬，10日正式通車。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯鎮和平街瓶頸路段拓寬，10日正式通車。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，和平街拓寬工程用地費約2.62億元、工程費0.25億元，感謝已故前鎮長簡景賢任內積極向中央爭取經費，由國土署補助1.4億元、縣府補助0.7億元、鎮公所自籌0.9億元，讓鎮民在農曆過年前有更順暢的道路通行，人車分道也讓居民出入更加安全。

簡賜勝指出，和平街瓶頸道路歷經10多年，終於在國土署、縣府、公所合作下打通拓寬，施工期間感謝附近居民的配合，讓工程順利完工，為該鎮帶來更便利的交通；陳俊雄強調，該署對南投縣的開發不遺餘力，除補助和平街拓寬1億多元，近期也補助1億8千多萬元補助18案公共建設，希望讓南投發展越來越好。

另位於名間鄉大庄村的太平巷，也因道路路口狹小會車不易，鄉公所積極爭取南投生活圈道路建設計畫經費改善，共投入1457萬元進行拓寬工程，於去年底完工，1月7日舉辦通車典禮；太平巷長約92公尺，獲拓寬至約8公尺(含側溝)，包括鋪面改善施作長度99公尺、雙側排水系統施作排水溝及截水溝共200公尺、擋土牆長約10公尺、路燈3盞及行車管制號誌1組，有效消除交通瓶頸、改善此路段行車舒適度，並透過增加視覺穿透性、標線及夜間照明等設施，強化道路安全設施，也改善既有道路排水系統不足的疑慮，給地方更安全舒適的居住環境。

水里147線拓寬工程開工

水里147線拓寬工程開工

南投縣幅員遼闊，水里鄉民長年期待國姓、水里兩鄉聯絡要道147線拓寬改善，經縣府向中央積極爭取，終於列入生活圈道路交通系統建設計畫並動工，縣政府表示將有助於烏溪線與濁水溪線鄉鎮路網、健全該縣南北向道路系統，也促進農產運輸效率、帶動地方觀光產業發展及經濟活絡。

許淑華堅持「茶鄉」名間鄉興建焚化爐　規模達南投垃圾量兩倍

許淑華堅持「茶鄉」名間鄉興建焚化爐　規模達南投垃圾量兩倍

馬太鞍溪鋼便橋元旦通車　限速40公里

馬太鞍溪鋼便橋元旦通車　限速40公里

台9線馬太鞍溪鋼便橋「元旦提前通車」　速限40公里慢行

台9線馬太鞍溪鋼便橋「元旦提前通車」　速限40公里慢行

九九峰遊憩園區未營運即獲114年度公共工程金質獎

九九峰遊憩園區未營運即獲114年度公共工程金質獎

草屯鎮和平街拓寬通車名間鄉太平巷

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

