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台南新增2例麻疹病例　民眾若出入相關場所應自主管理18天

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▲台南市新增2例麻疹病例，衛生局籲請民眾若出入相關場所應自主管理18天。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市新增2例麻疹病例，衛生局籲請民眾若出入相關場所應自主管理18天。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新增1例國內感染及1例境外移入麻疹確定病例，台南市衛生局指出，民眾若曾於相同時段出入相關場所，請自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩並聯繫衛生局所安排就醫。

台南市衛生局指出，該境外移入個案居住於緬甸，2月25日入境來台探親，3月3日出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀，曾於3月3日及3月4日至某小兒科診所就醫、3月5日因發燒、出疹、肝指數上升等症狀再次就醫，經通報於3月19日檢驗陽性，可傳染期為3月1日至3月9日。

另一個案為該個案來台探親之同住家屬，為未滿1歲之男童，3月14日出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀曾至小兒科診所就醫，3月16日出現結膜炎、出疹等症狀，3月18日因症狀反覆，再次就醫，經通報於3月19日檢驗陽性，可傳染期為3月12日至3月20日。因個案3月3日（可傳染期間）下午1時30分至３時30分曾至台南中國城、3時30分至4時於太陽牌冰品店吃冰，提醒民眾若曾於相同時段出入相關場所，請自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩並聯繫衛生局所安排就醫。

上述2名麻疹個案為一起家庭群聚案，目前衛生局已掌握上述兩名個案曾接觸過相關醫護及工作人員、病患及家人名冊共410名，已追蹤個案接觸者共159人，其餘接觸者仍持續追蹤中，另經疫調列為麻疹接觸者，若不具有麻疹免疫力等，依衛生福利部疾病管制署規定，經醫師評估可採行暴露後接種MMR疫苗及施打IMIG（免疫球蛋白）等預防措施。所有接觸者，依其最後暴露日期，監測截止日可分為3月29日及4月5日截止。衛生局提醒所有接觸者，於監測期內，如有出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，務必戴口罩並聯繫衛生局所安排就醫。

為防堵麻疹疫情擴散，防範機構內發生傳播的機會，衛生局再次提醒醫療院所及醫護人員提高警覺，對於急診檢傷與疑似感染的門診病人應有詢問並記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚之機制。並遵循相關感染管制措施及進行通報。以利衛生單位及時採取防治工作。另提醒病患及病患家屬進出醫院或公共場所務必做好呼吸道咳嗽禮節以降低病毒傳播風險。

衛生局陳怡局長指出，麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點（koplik spots)、紅疹，潛伏期7-18天，出疹前後4天均具傳染力，衛生局呼籲，若曾於個案可傳染期有接觸之民眾，近期如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速洽衛生局防疫專線3366366，由衛生局協助安排就醫。

衛生局說，國人常前往旅遊的中國、日本、菲律賓、越南與泰國等地為麻疹的流行區，應避免帶未完成接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）之嬰幼兒前往；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；家中如有滿1歲之幼兒應儘速攜往完成MMR疫苗接種，以降低感染機會。一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種。自流行地區返國後，如出現疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史，並配合各項防疫措施。有關麻疹防治資訊，可撥打衛生局防疫專線3366366諮詢。

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關鍵字：台南,麻疹,自主管理

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