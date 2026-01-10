大北門大團結！林俊憲佳里造勢破萬人　主打防災、建設雙軸治理

▲林俊憲佳里造勢活動湧入上萬人，展現大北門團結氣勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南市長參選人林俊憲10日在佳里舉辦大型造勢活動，現場湧入超過萬名支持者，氣氛熱烈，由於佳里是立法委員王義川的家鄉，他特別到場助講，號召鄉親團結一致，攜手為台南未來打拚。

前行政院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山及立委蔡其昌也透過影片力挺，肯定林俊憲是帶領大台南持續前進的重要人選。包括台南市長黃偉哲、立委賴惠員、郭國文、林宜瑾，立法院榮譽顧問陳柏惟，以及市議長邱莉莉、副議長林志展與多位市議員皆到場聲援。初選倒數的關鍵時刻，黨內重量級人物齊聚站台，展現高度團結氣勢。

王義川表示，自己在佳里長大，最清楚地方需求，台南需要一位真正了解地方、願意承擔責任，並能與中央良好溝通的市長人選。他認為林俊憲正派清廉，能在困難時刻與團隊並肩作戰，為台南爭取最大資源。陳柏惟則指出，一位城市首長最重要的是能整合不同專業，並在壓力下做出負責決策。他形容林俊憲敢衝敢拼、遇事不逃避，始終站在第一線，呼籲大家團結支持。

市長黃偉哲表示，林俊憲長期深入基層，一步一腳印投入地方建設，若要讓台南持續進步，需要有人願意扛起市長重責，呼籲支持者全力相挺。賴惠員、郭國文、林宜瑾等人也一致指出，林俊憲政見清楚、行動力強，能凝聚黨內力量，不開空頭支票，是最合適的市長人選。

林俊憲在致詞時回顧丹娜絲颱風侵襲七股、北門、將軍、佳里等地的救災經驗。他表示，當時第一時間與地方委員、議員動員物資，親自送往災區；災後也深入產區，協助爭取農業天然災害現金救助，減輕農民負擔。「不論風雨最猛烈，或災後最艱難的時候，我都選擇陪著鄉親、站在第一線。」林俊憲強調，這不是口號，而是責任。

談到區域發展，林俊憲提出以「面海」為核心的大北門生活圈藍圖，串聯沿海聚落與觀光據點，結合農漁業觀光工廠與在地特色產業，讓觀光人潮真正走進地方、帶動產業發展，並將南科效益擴散至溪北各區。交通建設方面，他指出已成功爭取南41線跨曾文溪大橋，並推動台61線曾文溪大橋全線通車，未來串聯鹿耳門大道北延線、台86、台江大道與台17線，建構濱海快速交通網，提升大北門整體連結性。

林俊憲也提出一系列民生政策，包括率先主張國中小營養午餐免費，並進一步升級為「二果二乳」；推出「助你好孕」生育政策，提高生育獎勵、提供孕婦免費RSV疫苗與產檢交通補助；擴充公共托育體系，打造友善托育城市。面對高齡化，他主張健保補助不排富、敬老禮金加倍、免費帶狀皰疹疫苗，並擴大敬老卡與社區共餐服務，讓長輩能在熟悉的社區安心生活。

林俊憲強調，城市治理不能只看建設數字，而要回應市民每天的生活需求，大北門未來將在防災、交通、觀光與產業上同步前進，打造安全、韌性且值得世代生活的台南。