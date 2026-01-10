　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大北門大團結！林俊憲佳里造勢破萬人　主打防災、建設雙軸治理

▲林俊憲佳里造勢活動湧入上萬人，展現大北門團結氣勢。（記者林東良翻攝，下同）

▲林俊憲佳里造勢活動湧入上萬人，展現大北門團結氣勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南市長參選人林俊憲10日在佳里舉辦大型造勢活動，現場湧入超過萬名支持者，氣氛熱烈，由於佳里是立法委員王義川的家鄉，他特別到場助講，號召鄉親團結一致，攜手為台南未來打拚。

▲林俊憲佳里造勢活動湧入上萬人，展現大北門團結氣勢。（記者林東良翻攝，下同）

前行政院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山及立委蔡其昌也透過影片力挺，肯定林俊憲是帶領大台南持續前進的重要人選。包括台南市長黃偉哲、立委賴惠員、郭國文、林宜瑾，立法院榮譽顧問陳柏惟，以及市議長邱莉莉、副議長林志展與多位市議員皆到場聲援。初選倒數的關鍵時刻，黨內重量級人物齊聚站台，展現高度團結氣勢。

王義川表示，自己在佳里長大，最清楚地方需求，台南需要一位真正了解地方、願意承擔責任，並能與中央良好溝通的市長人選。他認為林俊憲正派清廉，能在困難時刻與團隊並肩作戰，為台南爭取最大資源。陳柏惟則指出，一位城市首長最重要的是能整合不同專業，並在壓力下做出負責決策。他形容林俊憲敢衝敢拼、遇事不逃避，始終站在第一線，呼籲大家團結支持。

▲林俊憲佳里造勢活動湧入上萬人，展現大北門團結氣勢。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，林俊憲長期深入基層，一步一腳印投入地方建設，若要讓台南持續進步，需要有人願意扛起市長重責，呼籲支持者全力相挺。賴惠員、郭國文、林宜瑾等人也一致指出，林俊憲政見清楚、行動力強，能凝聚黨內力量，不開空頭支票，是最合適的市長人選。

▲林俊憲佳里造勢活動湧入上萬人，展現大北門團結氣勢。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲在致詞時回顧丹娜絲颱風侵襲七股、北門、將軍、佳里等地的救災經驗。他表示，當時第一時間與地方委員、議員動員物資，親自送往災區；災後也深入產區，協助爭取農業天然災害現金救助，減輕農民負擔。「不論風雨最猛烈，或災後最艱難的時候，我都選擇陪著鄉親、站在第一線。」林俊憲強調，這不是口號，而是責任。

▲林俊憲佳里造勢活動湧入上萬人，展現大北門團結氣勢。（記者林東良翻攝，下同）

談到區域發展，林俊憲提出以「面海」為核心的大北門生活圈藍圖，串聯沿海聚落與觀光據點，結合農漁業觀光工廠與在地特色產業，讓觀光人潮真正走進地方、帶動產業發展，並將南科效益擴散至溪北各區。交通建設方面，他指出已成功爭取南41線跨曾文溪大橋，並推動台61線曾文溪大橋全線通車，未來串聯鹿耳門大道北延線、台86、台江大道與台17線，建構濱海快速交通網，提升大北門整體連結性。

▲林俊憲佳里造勢活動湧入上萬人，展現大北門團結氣勢。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲也提出一系列民生政策，包括率先主張國中小營養午餐免費，並進一步升級為「二果二乳」；推出「助你好孕」生育政策，提高生育獎勵、提供孕婦免費RSV疫苗與產檢交通補助；擴充公共托育體系，打造友善托育城市。面對高齡化，他主張健保補助不排富、敬老禮金加倍、免費帶狀皰疹疫苗，並擴大敬老卡與社區共餐服務，讓長輩能在熟悉的社區安心生活。

▲林俊憲佳里造勢活動湧入上萬人，展現大北門團結氣勢。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲強調，城市治理不能只看建設數字，而要回應市民每天的生活需求，大北門未來將在防災、交通、觀光與產業上同步前進，打造安全、韌性且值得世代生活的台南。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

弱勢生活補助金今年加碼發放

更多熱門

相關新聞

回到大北門故鄉陳亭妃提「濱海藍帶觀光軸」盼觀光經濟扎根台南

回到大北門故鄉陳亭妃提「濱海藍帶觀光軸」盼觀光經濟扎根台南

立法委員陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動邁入倒數第二天，10日持續挑戰全市37區完騎目標，車隊行經北門、將軍、七股等沿海地區，最後朝台南市政府方向前進，由於陳亭妃出身大北門郡，此行重返成長的土地，沿途受到鄉親熱情歡迎與加油打氣，場面溫馨。

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

台東消防節致敬英雄　饒慶鈴授旗3新分隊強化救災體系

台東消防節致敬英雄　饒慶鈴授旗3新分隊強化救災體系

決戰黃金週末！25議員分進合擊全市掃街力催「唯一支持林俊憲」

決戰黃金週末！25議員分進合擊全市掃街力催「唯一支持林俊憲」

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

關鍵字：

大北門大團結林俊憲佳里造勢防災建設

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面