棒球牽線、科技加值　鳳凰城訪團到訪台南深化台美城市交流

▲美國鳳凰城市長蓋蕾歌11日率團訪問台南，與市長黃偉哲會談交流，象徵台美城市外交持續深化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌，11日率領市議員歐布萊恩，以及該市經濟發展與觀光相關單位首長訪問團蒞臨台南，訪團於11日凌晨抵台，首站直奔台南與市長黃偉哲會談，並將於下午前往亞太棒球訓練中心，為鳳凰城U12少棒隊與台南市球隊的交流友誼賽加油打氣，展開一場結合城市外交與體育交流的行程。

黃偉哲在會談中表示，台南素有「鳳凰城」美名，每年7月鳳凰木盛開、滿城火紅，成為城市最具代表性的風景之一。此次迎接真正來自美國「鳳凰城」的市長到訪，感到格外親切，也別具象徵意義。他指出，台南與鳳凰城除了名稱與城市氣質相似，雙方還有一個重要共同點——台積電，期盼未來台南半導體供應鏈廠商也能前往鳳凰城投資，讓兩市在高科技產業上有更深度的交流合作。

在棒球交流方面，黃偉哲感謝先前台南小選手赴鳳凰城交流時，受到當地熱情接待，也特別叮囑台南選手把握這次難得機會，與來自美國的同齡球員切磋學習。他強調，透過棒球作為起點，能讓兩市在運動、文化與情誼上建立長遠連結。

蓋蕾歌市長表示，這是她第三次造訪台灣，但卻是首次來到台南。她指出，台南在氣候、人口結構及產業型態上，與鳳凰城有許多相似之處，讓她感到十分親切。此行除與台灣半導體相關機構簽署合作備忘錄外，也將出席台北直飛鳳凰城航線的開航典禮，象徵雙方交流進一步升溫。

她也分享，自己9歲的兒子同樣是鳳凰城Arcadia少棒隊的一員，雖然此次未能隨行，但對於兩市透過棒球展開交流感到非常開心，期待U12小選手們能在比賽中建立友誼，並透過交流認識台南的在地文化。

鳳凰城Arcadia少棒隊U12小選手已於1月10日抵達台南，稍作調整後，11日下午將在亞太棒球村少棒主球場，與台南市省躬國小聯隊進行國際友誼賽，展現台美少棒交流成果。

市府指出，鳳凰城為美國亞利桑那州首府及最大城市，早期以農業為主，主要產業為棉花與柑橘。隨著台積電於2020年宣布赴鳳凰城設廠，並於2024年正式量產，當地住宅與民生產業也逐步圍繞半導體產業鏈發展。此次鳳凰城棒球隊順利來台交流，除市府團隊支持外，也感謝台僑顏玉屏會長、吳玟瑞委員、高志忠委員及游錫譚副總會長等人的鼎力協助，黃偉哲也一併表達誠摯感謝。