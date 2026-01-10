▲監視器畫面拍下陌生女子凌晨搭乘計程車抵達斗六住宅區，隨後在社區內來回走動、按門鈴，引發住戶恐慌。（圖／記者游瓊華翻攝）

深夜的門鈴聲，在寂靜的住宅區顯得格外刺耳。雲林斗六市某住宅區，日前凌晨兩點多，突然出現一名陌生女子，搭著計程車抵達後，在社區內來回走動，接連按下多戶人家的門鈴，短短二、三十分鐘內，整排住戶幾乎都被按了四、五次，許多住戶從睡夢中驚醒，透過監視器一看，畫面中卻是一張完全不認識的臉，讓人不寒而慄。

住戶表示，女子按完一戶又走向下一戶，門鈴聲此起彼落，有人被嚇到不敢開門，只能躲在屋內反覆確認門鎖是否上好；也有人全家被驚醒後，再也睡不著，直到天亮。事後有住戶將監視器畫面上傳到臉書社團，直呼「為什麼要凌晨兩點多搭計程車來按人家的門鈴」，並留言寫下「20幾分鐘按了四五次，整排住戶都被按」、「半夜門鈴聲真的是驚嚇，嚇到整夜不敢睡」，引發網友熱議，不少人直言，若家中只有老人或小孩，恐怕更難以承受這樣的突發狀況。

警方證實，雲林縣警察局斗六分局斗六派出所於昨（9）日凌晨2時27分接獲報案，指稱斗六市某住宅區有不明女子深夜按壓多戶住家電鈴。警方獲報後立即派員趕赴現場查處，並同步加強周邊巡查，確認現場狀況；惟當事住戶事後表示暫不提出告訴。

警方指出，單純按門鈴在法律構成要件上未必成立擾民或犯罪，但深夜無故按壓他人住家電鈴，容易造成住戶恐慌，也可能衍生治安疑慮，呼籲民眾切勿以身試法。警方也提醒，民眾若於深夜或日常生活中發現可疑人士在住家附近徘徊、出現異常舉動，立即撥打110或聯繫派出所通報，以利警方即時到場處理；警方將持續加強轄區深夜巡邏與安全維護作為，確保居民生命財產與居住安全。

儘管事件暫未涉及刑責，但那一夜反覆響起的門鈴聲，已在不少住戶心中留下陰影。住戶私下感嘆，「門鈴本來是有人來訪的聲音，但半夜響起來，只剩下恐懼」，也期盼相關單位能更重視深夜社區安全，別讓居民在自家門後，度過無法安睡的一夜。

▲監視器畫面拍下陌生女子凌晨搭乘計程車抵達斗六住宅區，隨後在社區內來回走動、按門鈴，引發住戶恐慌。（圖／記者游瓊華翻攝）