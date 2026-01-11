台南做工行善團修繕不停歇　鹽水完成第321戶再為弱勢家庭補起一個家

▲台南做工行善團11日前往鹽水區完成修繕工程，完成第321戶，成功為風災受損住家重建安全生活空間。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南做工行善團持續以實際修繕行動，落實市長黃偉哲推動的「希望家園」施政理念，將關懷與溫暖送進弱勢家庭，11日做工行善團前往鹽水區完成修繕工程，成功為風災受損住家打造安全、舒適的生活空間，本案也是行善團完成的第321戶，同時為黃偉哲市長任內完成的第240戶修繕案例，再次展現公私協力、善的循環力量。

本案源於2025年7月丹娜絲風災侵襲，鹽水區一戶陳姓案主住家嚴重受損，屋況不堪居住，但案主經濟條件不穩，無力負擔龐大修繕費用。做工行善團接獲通報後，立即展開評估與規劃，安排分階段修繕期程，前期已完成斷電、拆除及管線配置等工程，後續室內裝潢、磁磚鋪設與油漆粉刷等作業也陸續完成。

11日由電氣工會志工接力進場，完成廚具與衛浴設備安裝，為整體修繕工程畫下圓滿句點。這段由各工會志工攜手付出的修繕歷程，不僅修補破損的房屋，更為案主家庭重建安心生活的起點。

修繕當天，市議員沈家鳳也到場關心工程進度，並準備水果慰勞志工，為現場注入暖心鼓勵。多個民間團體與善心人士同步響應修繕行動，包含金城獅子會捐助房屋修繕材料費，由社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男代表受贈；大台南總工會副理事長陳美靜致贈床包組，台南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆連結總祿境土地公廟提供平安米；社團法人台南市勞工志願服務協會捐贈電風扇，李俊平理事提供飲品慰勞志工，後宅社區發展協會理事長郭美月亦到場關懷，共同支持修繕行動持續推進。

勞工局長王鑫基表示，修繕工作的圓滿完成，仰賴各工會志工長期累積的專業與無私付出，志工們用雙手與技術守護需要幫助的家庭，為城市注入穩定而溫暖的正向力量，也具體實踐市府推動的「大水庫理論」，讓愛與資源持續流動、回饋社會。