　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南高屏同盟！黃偉哲高雄輔選陪車掃　力挺賴瑞隆有市政經驗最讚

▲▼黃偉哲高雄輔選陪車掃　力挺賴瑞隆有市政經驗最讚。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

▲台南市長黃偉哲今(10日)與賴瑞隆合體車掃長達50分鐘。(圖／翻攝自賴瑞隆臉書，下同)

地方中心／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入選前黃金週，參選人賴瑞隆今（10）日再度獲得重量級加持。台南市長黃偉哲特地到高雄首站即與賴瑞隆合體車掃長達50分鐘；這不僅是其於此次初選首度在外縣市為黨內參選人站台，也象徵繼屏東縣長周春米表態唯一支持賴瑞隆後，「南高屏同盟」及「市長級戰隊」正式成形。黃偉哲更明確表態，雖各參選人都優秀，但唯一擁有市政經驗的賴瑞隆是最讚的。

賴瑞隆表示，初選以來誠摯感謝高雄的市民以及議長康裕成、在地立委、多位市議員、參選人、超過300位跨黨派里長的公開支持。亦非常感謝來自全台各地的好戰友，如屏東縣長周春米、將征戰彰化縣長的立委陳素月、一週內兩度南下站台的立委沈伯洋、以及近期接連公開肯定的蔡其昌、林淑芬及多位立委、跨縣市議員等。

賴瑞隆指出，在初選前夕關鍵時刻，黃偉哲在市政繁忙之餘仍親自到高雄相挺，象徵來自「市長級」的肯定；感謝經濟委員會、公督盟優秀立委的學長黃偉哲在關鍵時刻力挺，這份情誼將化作更大的責任。

賴瑞隆強調，高雄正站在產業轉型與城市升級的關鍵時刻，尤其包含多項交通建設、賴清德總統積極推動的「南部半導體S廊帶」等，都需仰賴高雄、台南、屏東跨區域整合。他也說，南高屏宛如兄弟姐妹一般；未來需要的是擁有跨域治理能力又能團結各界的市長，他將延續陳其邁市長打下的基礎，結合南高屏的合作能量，讓高雄在產業、建設與生活品質上全面向前邁進，讓南部成為台灣最閃耀的區域。

▲▼黃偉哲高雄輔選陪車掃　力挺賴瑞隆有市政經驗最讚。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

▲黃偉哲表態支持賴瑞隆。

黃偉哲表示，自己年輕時曾短暫居住過高雄，對高雄有著深厚的情感。他指出，高雄在陳其邁市長的帶領下成為重要的經濟飛躍城市，未來需要更有力的支持。而賴瑞隆擁有市政經驗、國會歷練，政績可供檢驗。

黃偉哲也指出，此次高雄市長黨內初選參選人都很優秀，但是唯一擁有市政、行政治理經驗的賴瑞隆是其中最讚的，相信最有能力無縫接軌市政。

繼屏東縣長周春米先前公開表態支持後，此次黃偉哲首度跨縣市輔選，首站就陪同賴瑞隆於鳳山區車掃長達50分鐘。賴瑞隆亦成為唯一獲得兩位現任縣市首長力挺的高雄市長初選參選人；象徵「南高屏同盟」成形，也凸顯賴瑞隆在黨內長期不分派系、廣結善緣的特質。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

弱勢生活補助金今年加碼發放

更多熱門

相關新聞

王牌撞線！邱議瑩公布晚會神秘嘉賓「黃偉哲」強攻

王牌撞線！邱議瑩公布晚會神秘嘉賓「黃偉哲」強攻

民進黨高雄市長初選倒數進入決戰階段，兩大陣營罕見在最後時刻丟出相同的黨內王牌，兩人前一天都找來立委沈伯洋，而今天（10日）邱議瑩、賴瑞隆分別請出台南市長黃偉哲。

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子

營養午餐免費9月上路　黃偉哲質疑政策買票

營養午餐免費9月上路　黃偉哲質疑政策買票

綠營高雄市長初選封關民調曝光！

綠營高雄市長初選封關民調曝光！

關鍵字：

高雄市長選舉黃偉哲賴瑞隆民進黨內初選高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面