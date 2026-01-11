　
地方 地方焦點

藝群醫美攜手CYBERBIZ　寫下台灣醫美電商新里程碑

▲藝群醫學美容集團與CYBERBIZ團隊攜手打造OMO新零售模式，短短14天完成網站上線。（記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團與CYBERBIZ團隊攜手打造OMO新零售模式，短短14天完成網站上線。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣保養品電商市場再寫新頁。台灣醫美龍頭「藝群醫學美容集團」正式宣布，與新零售專家CYBERBIZ（順立智慧公司）展開深度合作，全面導入OMO（Online-Merge-Offline）新零售模式，打造全新的「Dr.藝群保養品官方購物網站」。

網站上線首日即創下單日銷售突破一萬瓶的驚人成績，短短兩天內多項熱銷商品數萬瓶完售，刷新台灣醫美品牌自營電商銷售紀錄，成為產業矚目的經典案例。

▲藝群醫學美容集團與CYBERBIZ團隊攜手打造OMO新零售模式，短短14天完成網站上線。（記者林東良翻攝，下同）

藝群醫學美容集團深耕台灣近30年，是國內醫學美容與皮膚保養品的指標品牌，長期以「醫師專業、臨床實證、成分科學」為核心，建立高度市場信任。旗下「Dr.藝群」保養品系列，涵蓋神經醯胺、玻尿酸、維他命B5、PDRN、維他命E、角鯊烷、五胜肽、楔基海帶等修護型精華液，多款明星商品長年穩居寶雅、屈臣氏、康是美等通路銷售與口碑前段班，被視為台灣保養品龍頭品牌。

CYBERBIZ則是台灣新零售與電商解決方案的領導廠商，專注於「開店平台、金流、物流、倉儲」的一站式整合服務，並以OMO思維協助品牌快速放大銷售動能。此次合作，被業界形容為「台灣醫美品牌力」與「新零售科技力」的正面對撞。

▲藝群醫學美容集團與CYBERBIZ團隊攜手打造OMO新零售模式，短短14天完成網站上線。（記者林東良翻攝，下同）

值得關注的是，從雙方確認合作到購物網站正式上線開賣，僅花費14天時間，期間完成網站建置、金流串接、物流與倉儲整合、商品入庫與正式上架，展現驚人的專案執行效率。業界指出，關鍵在於雙方決策團隊高度默契與快速拍板，藝群醫美展現強大的組織動員力，而CYBERBIZ則憑藉成熟系統模組與峰潮物流體系，讓品牌一上線就能承接爆量訂單。

CYBERBIZ執行長蘇基明表示，最令人驚豔的是藝群醫美團隊的執行速度與決策效率，「從簽約到開站不到兩週，開站首日就突破萬瓶銷售，這在台灣OMO新零售案例中相當罕見，堪稱標竿。」

▲藝群醫學美容集團與CYBERBIZ團隊攜手打造OMO新零售模式，短短14天完成網站上線。（記者林東良翻攝，下同）

網站開站後，藝群醫美長年累積的品牌信任與醫師專業導流能量瞬間引爆，訂單如雪片般湧入。開站當日單日銷售即突破一萬瓶，創下台灣醫美品牌自營電商新紀錄；短短兩天內，多項熱銷品項全面完售，生產線立即啟動急單機制全力補貨。倉儲端則由CYBERBIZ旗下峰潮物流，以自動化設備與專業人員協作，全力消化爆量訂單，確保出貨流程順暢。
藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，這是藝群在數位轉型上的重要里程碑，「藝群一直用醫師的眼睛經營企業，用專業、良心與科學打造值得信賴的產品。」他指出，能在短時間內讓消費者體驗到順暢購物與快速出貨，是對整個團隊最大的肯定。

此次跨界合作的另一關鍵，也來自雙方最高領導人間深厚的信任基礎。王正坤醫師與CYBERBIZ執行長蘇基明，同為新加坡國立大學（NUS）商學院EMBA同班同學。NUS長年名列亞洲頂尖學府，校友遍布亞洲產業核心，成為促成此次強強聯手的重要連結。

▲藝群醫學美容集團與CYBERBIZ團隊攜手打造OMO新零售模式，短短14天完成網站上線。（記者林東良翻攝，下同）

業界分析指出，這起「開站即爆單」的實戰案例，清楚示範當頂尖品牌力、產品力，結合成熟的新零售系統與物流能量，便能在極短時間內放大市場影響力，也預告台灣醫美保養品與電商整合的新時代正式到來。

