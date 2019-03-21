10年酒駕4次還撞死人！廚師高喊「拒測」被吊照　9萬罰款拒繳…買機車代步

▲48歲吳姓男子10年來有4次酒駕紀錄，還曾撞死一名老人。（圖／翻攝畫面）

社會中心／綜合報導

台南市48歲吳姓男子20日凌晨因酒駕逆向騎機車被攔查，接受台南警二分局民權派出所員警詢問時，竟然醉到連身分證字號都說不出來，還高喊「拒測」；經警方調查，原來吳男10年前就曾因酒駕撞死老人，10年來酒駕次數高達4次，訊後依公共危險罪移送法辦。據了解，他這次因拒測被強制抽血，驗出酒精濃度高達1.2毫克，雖然汽機車駕照都被吊銷，仍拒絕繳納9萬元罰單，跑去買了中古機車代步。

南警二分局民權派出所員警20日凌晨出動巡邏，約凌晨1點在忠義路二段攔下逆向騎車的48歲吳男，由於對方醉到無法說出自己的身分證字號，過程中一直高喊「拒測、拒測」，還說車子讓警方扣，再買輛機車都比繳罰單划算，於是警方決定對他實施酒測觀測表。

由於吳男拒測又沒有通過觀測，警方向台南地檢署檢察官申請抽血許可，強制對吳男抽血，驗出高達1.2毫克的酒精含量，訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

根據警方調查，吳男職業是廚師，10年前涉嫌酒駕撞死一名老人後，不但沒有改過，還繼續酒後騎車，10年來至少有4次酒駕紀錄，更有2度被移送，汽、機車駕照都被吊銷。警二分局接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，初步證實吳男拒測車子被扣後，不願意繳交9萬元罰款，還花了2到3萬元去買一輛中古機車代步。