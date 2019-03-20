女友醉倒他怒毆閃人！好友竟「拖到摩鐵」90分鐘離開…台南女慘死床上

▲陳女不勝酒力醉倒，就再也醒不來了。（示意圖／記者徐文彬攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名陳姓女子跟劉姓男友及兩名男性友人喝酒狂歡，因不勝酒力醉倒。沒想到劉男覺得非常丟臉，竟當場將她痛毆後離開，另名劉姓男子見狀則將陳女帶到摩鐵性侵；豈料，隔天陳女竟慘死在床上。最高院審理，依傷害致死罪判劉姓男友7年6個月、乘機性交罪判劉姓友人3年2月，全案定讞。

判決指出，陳女2014年12月9日跟劉姓男友及梁姓、劉姓兩名男子到燒烤店吃飯喝酒，隨後到卡拉OK唱歌續攤；沒想到陳女酒醉後，男友竟覺得丟臉，除了用酒潑灑對方的臉部之外，還打巴掌、狠踹，甚至將陳女從沙發上拖到地上、抓頭撞地，之後負氣離開。

豈料，劉男友人見梁姓男子要上班先行離開，先將陳女帶至某汽車旅館內，直接性侵昏迷不醒的陳女，經過90分鐘後自行離開。摩鐵人員同年月10日發現房間沒有退房，進入房間才發現陳女死在床上，嚇得立即報警。

▲劉姓男子趁陳女酒醉，性侵得逞後離開。（示意圖／記者黃克翔攝）



檢方相驗後，發現陳女腦部生前遭受重擊，且身體多有外傷、遭受性侵的痕跡，但死因是被自己的嘔吐物噎住，才會窒息身亡；由於案件離奇，也對此展開偵查，循線逮捕劉姓男友、劉姓友人。

劉姓男友到案後坦承有打巴掌的動作，但否認狠踹、抓人撞地等，認為陳女的死因不是他造成的，與他無關。但店家服務生卻目睹一切，出庭時指證歷歷，讓劉男啞口無言，而法醫勘驗報告也指出，劉男對陳女的攻擊，雖非致死原因但的確有造成致命傷。

法官審理認為，劉姓男友當眾暴打死者，導致死者死亡，顯見其輕視同居女友人格尊嚴及存在價值，並造成家屬突失至親無可彌補之傷痛，惡性非輕；劉姓友人為逞一己之慾，撿屍性侵死者，所為應予非難，但因他在台南高分院審理時坦認大部分犯行，並與家屬達成和解，因此分別依傷害致死和乘機性交罪，分別判處2人7年6個月和3年2個月徒刑，案件上訴至最高院駁回定讞。

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