　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

女友醉倒他怒毆閃人！好友竟「拖到摩鐵」90分鐘離開…台南女慘死床上

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼撿屍、站壁、妓女、性工作者、八大行業、酒醉。（圖/記者徐文彬攝）

▲陳女不勝酒力醉倒，就再也醒不來了。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名陳姓女子跟劉姓男友及兩名男性友人喝酒狂歡，因不勝酒力醉倒。沒想到劉男覺得非常丟臉，竟當場將她痛毆後離開，另名劉姓男子見狀則將陳女帶到摩鐵性侵；豈料，隔天陳女竟慘死在床上。最高院審理，依傷害致死罪判劉姓男友7年6個月、乘機性交罪判劉姓友人3年2月，全案定讞。

判決指出，陳女2014年12月9日跟劉姓男友及梁姓、劉姓兩名男子到燒烤店吃飯喝酒，隨後到卡拉OK唱歌續攤；沒想到陳女酒醉後，男友竟覺得丟臉，除了用酒潑灑對方的臉部之外，還打巴掌、狠踹，甚至將陳女從沙發上拖到地上、抓頭撞地，之後負氣離開。

豈料，劉男友人見梁姓男子要上班先行離開，先將陳女帶至某汽車旅館內，直接性侵昏迷不醒的陳女，經過90分鐘後自行離開。摩鐵人員同年月10日發現房間沒有退房，進入房間才發現陳女死在床上，嚇得立即報警。

▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲劉姓男子趁陳女酒醉，性侵得逞後離開。（示意圖／記者黃克翔攝）

檢方相驗後，發現陳女腦部生前遭受重擊，且身體多有外傷、遭受性侵的痕跡，但死因是被自己的嘔吐物噎住，才會窒息身亡；由於案件離奇，也對此展開偵查，循線逮捕劉姓男友、劉姓友人。

劉姓男友到案後坦承有打巴掌的動作，但否認狠踹、抓人撞地等，認為陳女的死因不是他造成的，與他無關。但店家服務生卻目睹一切，出庭時指證歷歷，讓劉男啞口無言，而法醫勘驗報告也指出，劉男對陳女的攻擊，雖非致死原因但的確有造成致命傷。

法官審理認為，劉姓男友當眾暴打死者，導致死者死亡，顯見其輕視同居女友人格尊嚴及存在價值，並造成家屬突失至親無可彌補之傷痛，惡性非輕；劉姓友人為逞一己之慾，撿屍性侵死者，所為應予非難，但因他在台南高分院審理時坦認大部分犯行，並與家屬達成和解，因此分別依傷害致死和乘機性交罪，分別判處2人7年6個月和3年2個月徒刑，案件上訴至最高院駁回定讞。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
蘋果推AirPods 2！全新功能支援「嘿 Siri」、無線
女友醉倒他怒毆閃人！好友竟「拖到摩鐵」90分鐘離開…台南女慘

關鍵字：性侵,台南,撿屍,摩鐵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友醉倒他怒毆閃人！好友竟「拖到摩鐵」90分鐘離開…台南女慘死床上

膽子好大！　女攜毒至警所領處分書因詐欺遭拘提就GG了

「沒錢沒朋友」寫下字字血淚　他買了汽油騎機車到荒地自焚亡

張書維控「是女生想進摩鐵」！計程車運將打臉：是男生吵著要去

快訊／員林空地竄火！警赫見「碳化焦屍仰躺」　遺書嘆：年輕時太揮霍

詐賭機房藏一中商圈出入高調　「中一中」警察：讓專業的來

陌生讀經班主任加臉書！男童曝「要我拍腳給他看」　被控主任急道歉

沒聽到女警攔停哨音竟吃1萬元逃逸罰單　騎士PO網取暖反遭酸

很扯！山老鼠出貨「大缺工」　竟聘用外籍移工盜伐

台商在陸犯法　證件被沒收「花4千雇船偷渡小金門」

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

女友醉倒他怒毆閃人！好友竟「拖到摩鐵」90分鐘離開…台南女慘死床上

膽子好大！　女攜毒至警所領處分書因詐欺遭拘提就GG了

「沒錢沒朋友」寫下字字血淚　他買了汽油騎機車到荒地自焚亡

張書維控「是女生想進摩鐵」！計程車運將打臉：是男生吵著要去

快訊／員林空地竄火！警赫見「碳化焦屍仰躺」　遺書嘆：年輕時太揮霍

詐賭機房藏一中商圈出入高調　「中一中」警察：讓專業的來

陌生讀經班主任加臉書！男童曝「要我拍腳給他看」　被控主任急道歉

沒聽到女警攔停哨音竟吃1萬元逃逸罰單　騎士PO網取暖反遭酸

很扯！山老鼠出貨「大缺工」　竟聘用外籍移工盜伐

台商在陸犯法　證件被沒收「花4千雇船偷渡小金門」

賴清德挑戰蔡英文連任路　韓國瑜：民進黨可能在演戲

一朗被提前換掉擁抱告別　黑田博樹：這是對他的尊敬

Dyson最新無線吸塵器V11曝光！ LCD螢幕更好操作，還能顯示可用時間

名廚高處摔落身亡！　《料理的鐵人》神戶勝彥享年49歲

慎防「癌王」5前兆 胰臟癌手術複雜併發症機率高

張書豪裸肌泡澡害羞躲她　陳妤狠嗆：第一天出來玩嗎？

妙禪車庫八里曝光？男網友地下室驚見8輛「38破億車隊」　傻眼吶喊：有夠扯

少女心噴發～　「蜜桃珍珠高筒鞋」粉嫩登場，走到哪美到哪

張柏芝帶2帥兒「露門牙甜笑」為媽祝壽！　「多謝送給我美貌」驕傲發言暖炸了

鈴木一朗兩打席1保送退場　水手9比7運動家開幕戰奪勝

社會熱門新聞

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」..

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到..

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭..

「女記者喊『x我』」　 張書維..

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判..

目睹女友戰舊愛！他抽菸後捅死小..

張書維、女記者電梯面對面站　關..

快訊／員林空地竄火！警赫見碳化..

陌生嬤伸手亂摸女兒臉　霸氣媽一..

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根..

台北女大生離奇身亡　陳屍光華商..

豪乳記者控國會惡狼　撩裙抓胸摸..

假貴婦殺夫女詐保　冷看老公自砍

機場遭爆打出血！　旅行社只給一..

更多熱門

相關新聞

台南智慧車位偵測系統　地磁佈建啟動

台南智慧停車再升級，台南市交通局計畫在永華市政中心、安平、中西、北及東區等停車熱點商圈路段的路邊停車格，建置2500枚地磁偵測系統，透過APP、路口LED顯示器提供即時停車格位資訊，減少繞行找停車位的時間及空汙問題，未來再擴大結合商家訊息，共同打造停車消費圈的智慧城市。

台南市房屋稅標準調降　近14萬戶居民受惠

房間她開的...　張書維發毒誓淚駁女記者

張書維、女記者電梯面對面站　關鍵1小時各說各話

「女記者喊『x我』」　 張書維「被陷害」控毀謗、誣告

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

吳亞馨飯店掉半球…鏡面反射「半裸男」！

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

小五生數學85分倒數第二！母：不喜歡兔兔章

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

冷戰功力最強的星座Top 5 ！

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！全靠2關鍵

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面