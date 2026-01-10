　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

煮食忘關火險釀災！台南南區深夜廚房乾燒　住警器響救一家

▲台南南區新建路住宅9日晚間發生廚房乾燒火警，消防人員到場迅速關閉爐火，所幸未延燒。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南南區新建路住宅9日晚間發生廚房乾燒火警，消防人員到場迅速關閉爐火，所幸未延燒。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區新建路9日晚間9時許驚傳火警，所幸住宅內安裝住宅用火災警報器（住警器）即時作動，成功示警住戶逃生，未釀成傷亡。消防人員到場發現為廚房瓦斯爐鍋具乾燒所致，迅速排除危險，火勢未擴大延燒。

台南市消防局119勤指中心接獲通報後，立即調派第七大隊及6個分隊趕赴現場。消防人員抵達時，發現廚房瓦斯爐上鍋子持續乾燒，隨即關閉爐火並進行安全處置，確認無延燒風險。

▲台南南區新建路住宅9日晚間發生廚房乾燒火警，消防人員到場迅速關閉爐火，所幸未延燒。（記者林東良翻攝，下同）

住戶婦人表示，鍋子為兒子熬煮食物時忘記關火，火警發生當下她正在房間休息，直到聽見住警器警示聲大作，才驚覺異狀並即時逃生。消防人員事後也向住戶及周邊居民進行防火宣導，提醒烹調時務必留意爐火狀況。

消防局第七大隊大隊長石家源指出，居家煮食不慎引發火災案件屢見不鮮，民眾烹調時切勿離開爐具，務必做到「人離火熄」，避免乾燒釀災；同時建議選用具備熄火安全裝置、溫度感知或異常遮斷功能的爐具，以提升安全性。

▲台南南區新建路住宅9日晚間發生廚房乾燒火警，消防人員到場迅速關閉爐火，所幸未延燒。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林強調，火災預防與安全意識與第一時間滅火同樣重要，住宅用火災警報器能在關鍵時刻爭取寶貴逃生時間，保障生命財產安全，消防局也將持續強化防火宣導與專業救災量能。

市長黃偉哲也提醒，家中若有長者，更應加強關心居家用火安全，務必安裝住宅用火災警報器，為長輩爭取更多應變與逃生時間，共同守護市民生命與財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

【5警圍捕受傷】新北晚間「隨機攔車砍人」！　嫌開皮卡衝撞巡邏車

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

弱勢生活補助金今年加碼發放

更多熱門

相關新聞

落實數位平權！台南勞工局推AI講座教勞工把科技變成助力

落實數位平權！台南勞工局推AI講座教勞工把科技變成助力

為協助勞工與市民朋友因應數位轉型與AI浪潮，提升職場競爭力並豐富生活內涵，台南市勞工局持續辦理「職場大小事講座」，規劃AI系列主題課程，10日特別邀請AI達人、企業管理與AI職場應用專家許崧庭博士，從入門觀念出發，分享AI基礎概念與實務應用，現場學習氣氛熱烈，吸引來自不同產業背景的勞工與市民踴躍參與。

「119出任務 守護台南GO」登場闖關學防火

「119出任務 守護台南GO」登場闖關學防火

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

全球僅剩300多隻！極危琵嘴鷸再現台南將軍鹽灘地

全球僅剩300多隻！極危琵嘴鷸再現台南將軍鹽灘地

台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光

台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光

關鍵字：

煮食關火釀災台南廚房乾燒住警器

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面