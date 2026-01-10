煮食忘關火險釀災！台南南區深夜廚房乾燒　住警器響救一家

▲台南南區新建路住宅9日晚間發生廚房乾燒火警，消防人員到場迅速關閉爐火，所幸未延燒。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區新建路9日晚間9時許驚傳火警，所幸住宅內安裝住宅用火災警報器（住警器）即時作動，成功示警住戶逃生，未釀成傷亡。消防人員到場發現為廚房瓦斯爐鍋具乾燒所致，迅速排除危險，火勢未擴大延燒。

台南市消防局119勤指中心接獲通報後，立即調派第七大隊及6個分隊趕赴現場。消防人員抵達時，發現廚房瓦斯爐上鍋子持續乾燒，隨即關閉爐火並進行安全處置，確認無延燒風險。

住戶婦人表示，鍋子為兒子熬煮食物時忘記關火，火警發生當下她正在房間休息，直到聽見住警器警示聲大作，才驚覺異狀並即時逃生。消防人員事後也向住戶及周邊居民進行防火宣導，提醒烹調時務必留意爐火狀況。

消防局第七大隊大隊長石家源指出，居家煮食不慎引發火災案件屢見不鮮，民眾烹調時切勿離開爐具，務必做到「人離火熄」，避免乾燒釀災；同時建議選用具備熄火安全裝置、溫度感知或異常遮斷功能的爐具，以提升安全性。

消防局長楊宗林強調，火災預防與安全意識與第一時間滅火同樣重要，住宅用火災警報器能在關鍵時刻爭取寶貴逃生時間，保障生命財產安全，消防局也將持續強化防火宣導與專業救災量能。

市長黃偉哲也提醒，家中若有長者，更應加強關心居家用火安全，務必安裝住宅用火災警報器，為長輩爭取更多應變與逃生時間，共同守護市民生命與財產安全。