選前最後衝刺！林俊憲車隊市區掃街　黃偉哲籲市民做出最好選擇

▲林俊憲11日率領車隊自東區關帝殿出發掃街，台南市長黃偉哲現身陪同上香祈福，象徵市政穩健交棒。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長參選人林俊憲11日把握選前黃金時刻，率領車隊自東區關帝殿出發，展開市區掃街行程，全力爭取市民支持。台南市長黃偉哲也現身陪同，與林俊憲一同上香祈福，象徵市政穩健傳承，期盼台南持續向前。

黃偉哲接受媒體聯訪時指出，12日即將進行電話民調初選，現在的狀態就像「考前最後五分鐘」，是最關鍵的時刻。他呼籲支持林俊憲的市民，明晚務必在家顧電話，讓真實民意能夠完整呈現；並表示對林俊憲深具信心，相信台南市民一定能做出最好的選擇。

林俊憲表示，選擇從東區關帝殿啟程別具象徵意義，過去賴清德市長競選市長與總統時，都曾從關帝殿出發，象徵傳承與責任。他也感謝立委林宜瑾、郭國文、賴惠員，以及多位議員同志跨選區前來支援，展現「新台南隊」團結一致、並肩作戰的氣勢。

車隊大會師現場，關帝殿許姓主委與幹部也到場力挺，送上包子與粽子為車隊加油打氣。林俊憲並與三位立委、林志展副議長團隊，以及黃麗招、蔡麗青、朱正軒、黃肇輝、沈震東、李啟維、李宗霖、蔡筱薇、郭鴻儀等多位議員同台造勢。在縣市合併即將滿16年之際，以台南「做十六歲」的傳統象徵城市轉大人，齊聲喊出「台南轉大人、福利不輸人」。

林俊憲指出，未來將持續推動六都首創的社福政策，包括長輩免費接種帶狀疱疹疫苗、學童午餐牛乳多一杯等政見，目標打造台南成為六都中社會福利最具溫度的城市。

此外，曾多次協助賴清德總統打贏選戰的前台南市秘書長王永順，也全程陪同林俊憲車隊掃街。車隊行經市區時，不少民眾熱情揮手回應，有店家主動站出來加油，也有路過民眾高喊「加油」並拍照留念；車隊停等紅燈時，還有機車騎士轉頭向車隊比讚，現場氣氛熱烈。

林俊憲強調，12日就是初選民調首日，團隊將把握每一個機會，持續向市民說明政見與願景，11日下午也將舉辦選前最大場造勢活動，全力爭取更多市民的認同與支持。