　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

選前最後衝刺！林俊憲車隊市區掃街　黃偉哲籲市民做出最好選擇

▲林俊憲11日率領車隊自東區關帝殿出發掃街，台南市長黃偉哲現身陪同上香祈福，象徵市政穩健交棒。（記者林東良翻攝，下同）

▲林俊憲11日率領車隊自東區關帝殿出發掃街，台南市長黃偉哲現身陪同上香祈福，象徵市政穩健交棒。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長參選人林俊憲11日把握選前黃金時刻，率領車隊自東區關帝殿出發，展開市區掃街行程，全力爭取市民支持。台南市長黃偉哲也現身陪同，與林俊憲一同上香祈福，象徵市政穩健傳承，期盼台南持續向前。

▲林俊憲11日率領車隊自東區關帝殿出發掃街，台南市長黃偉哲現身陪同上香祈福，象徵市政穩健交棒。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲接受媒體聯訪時指出，12日即將進行電話民調初選，現在的狀態就像「考前最後五分鐘」，是最關鍵的時刻。他呼籲支持林俊憲的市民，明晚務必在家顧電話，讓真實民意能夠完整呈現；並表示對林俊憲深具信心，相信台南市民一定能做出最好的選擇。

▲林俊憲11日率領車隊自東區關帝殿出發掃街，台南市長黃偉哲現身陪同上香祈福，象徵市政穩健交棒。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲表示，選擇從東區關帝殿啟程別具象徵意義，過去賴清德市長競選市長與總統時，都曾從關帝殿出發，象徵傳承與責任。他也感謝立委林宜瑾、郭國文、賴惠員，以及多位議員同志跨選區前來支援，展現「新台南隊」團結一致、並肩作戰的氣勢。

▲林俊憲11日率領車隊自東區關帝殿出發掃街，台南市長黃偉哲現身陪同上香祈福，象徵市政穩健交棒。（記者林東良翻攝，下同）

車隊大會師現場，關帝殿許姓主委與幹部也到場力挺，送上包子與粽子為車隊加油打氣。林俊憲並與三位立委、林志展副議長團隊，以及黃麗招、蔡麗青、朱正軒、黃肇輝、沈震東、李啟維、李宗霖、蔡筱薇、郭鴻儀等多位議員同台造勢。在縣市合併即將滿16年之際，以台南「做十六歲」的傳統象徵城市轉大人，齊聲喊出「台南轉大人、福利不輸人」。

▲林俊憲11日率領車隊自東區關帝殿出發掃街，台南市長黃偉哲現身陪同上香祈福，象徵市政穩健交棒。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲指出，未來將持續推動六都首創的社福政策，包括長輩免費接種帶狀疱疹疫苗、學童午餐牛乳多一杯等政見，目標打造台南成為六都中社會福利最具溫度的城市。

▲林俊憲11日率領車隊自東區關帝殿出發掃街，台南市長黃偉哲現身陪同上香祈福，象徵市政穩健交棒。（記者林東良翻攝，下同）

此外，曾多次協助賴清德總統打贏選戰的前台南市秘書長王永順，也全程陪同林俊憲車隊掃街。車隊行經市區時，不少民眾熱情揮手回應，有店家主動站出來加油，也有路過民眾高喊「加油」並拍照留念；車隊停等紅燈時，還有機車騎士轉頭向車隊比讚，現場氣氛熱烈。

▲林俊憲11日率領車隊自東區關帝殿出發掃街，台南市長黃偉哲現身陪同上香祈福，象徵市政穩健交棒。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲強調，12日就是初選民調首日，團隊將把握每一個機會，持續向市民說明政見與願景，11日下午也將舉辦選前最大場造勢活動，全力爭取更多市民的認同與支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

長照升級　嘉義六腳長照機構工程啟動

更多熱門

相關新聞

大北門大團結！林俊憲佳里造勢破萬人主打防災、建設雙軸治理

大北門大團結！林俊憲佳里造勢破萬人主打防災、建設雙軸治理

大台南市長參選人林俊憲10日在佳里舉辦大型造勢活動，現場湧入超過萬名支持者，氣氛熱烈，由於佳里是立法委員王義川的家鄉，他特別到場助講，號召鄉親團結一致，攜手為台南未來打拚。

南高屏同盟！黃偉哲高雄力挺賴瑞隆

南高屏同盟！黃偉哲高雄力挺賴瑞隆

王牌撞線！邱議瑩公布晚會神秘嘉賓「黃偉哲」強攻

王牌撞線！邱議瑩公布晚會神秘嘉賓「黃偉哲」強攻

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子

關鍵字：

衝刺林俊憲車隊掃街黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面