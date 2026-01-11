　
地方 地方焦點

鐵馬37區行動迎最終章　陳亭妃回政治起點：謝謝鄉親陪我走完最關鍵一哩路

▲民進黨立委陳亭妃11日完成「鐵馬37區・前進市政府」行動最終章，車隊回到政治起點安南、北區與中西區，象徵正能量全面集結。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委陳亭妃11日完成「鐵馬37區・前進市政府」行動最終章，車隊回到政治起點安南、北區與中西區，象徵正能量全面集結。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入白熱化階段，立委陳亭妃11日上午完成「鐵馬37區・前進市政府」行動最終章，鐵馬車隊回到她政治成長的起點—安南區、北區與中西區。這不僅是一趟路線上的回程，更象徵她從基層出發、一步一腳印走到今天，將多年累積的政治能量正式匯流，邁向市政挑戰。

▲民進黨立委陳亭妃11日完成「鐵馬37區・前進市政府」行動最終章，車隊回到政治起點安南、北區與中西區，象徵正能量全面集結。（記者林東良翻攝，下同）

「今天，真的是最關鍵的一天。」陳亭妃直言，感謝一路相伴的鄉親與支持者，陪她走完最後、也是最重要的一哩路。她強調，這趟鐵馬行動不只是選舉動員，更是一段回望初心、重申承諾的政治旅程。

回顧從政起點，陳亭妃提到，7歲時便曾站上街頭，拿起大聲公替父親、前立委陳佳照助選；23歲那年，她再度拿起大聲公，為自己宣傳，正式承接父親衣缽踏入政壇。從基層出發、從街頭開始，她從未離開過這片土地。

▲民進黨立委陳亭妃11日完成「鐵馬37區・前進市政府」行動最終章，車隊回到政治起點安南、北區與中西區，象徵正能量全面集結。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃指出，23歲以婦女保障名額當選市議員，成為當時最年輕的市議員後，始終兢兢業業、一步一腳印打拚；2008年轉戰立法院，當年在外界普遍不被看好的情況下，於北區、中西區、安南區僅以943票險勝，跌破眾人眼鏡。此後連續以亮眼成績獲得選民肯定，完成五連霸立委，最近一次選舉得票率超過七成，不僅是全國女性立委、民進黨立委最高票，也創下台南立委得票新高紀錄，與謝龍介六度交鋒、六戰全勝。

▲民進黨立委陳亭妃11日完成「鐵馬37區・前進市政府」行動最終章，車隊回到政治起點安南、北區與中西區，象徵正能量全面集結。（記者林東良翻攝，下同）

「這些成績，從來不是我一個人的榮耀。」陳亭妃強調，這是長年深耕地方、與鄉親建立深厚信任的見證。「只要民眾遇到困難，第一個想到的是陳亭妃，這才是我最大的驕傲。」她說，這份信任來自長時間的陪伴與行動，也正是她持續推動「行動政府、行動正能量」理念的核心原因。

鐵馬行動於11日下午正式前進市政府，陳亭妃強調，為台南打拚的腳步不會停下。她呼籲支持者持續集結正能量，與她並肩向前，迎向台南下一個關鍵時刻，共同書寫城市新的歷史篇章。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀

回到大北門故鄉陳亭妃提「濱海藍帶觀光軸」盼觀光經濟扎根台南

回到大北門故鄉陳亭妃提「濱海藍帶觀光軸」盼觀光經濟扎根台南

立法委員陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動邁入倒數第二天，10日持續挑戰全市37區完騎目標，車隊行經北門、將軍、七股等沿海地區，最後朝台南市政府方向前進，由於陳亭妃出身大北門郡，此行重返成長的土地，沿途受到鄉親熱情歡迎與加油打氣，場面溫馨。

關鍵字：

陳亭妃政治起點鄉親一哩路

