「豆藤冒險」進駐山上花園水道博物館　沙坑裝置重生變身親子新亮點

▲台南山上花園水道博物館沙坑區全新裝置藝術「豆藤冒險」正式亮相，以《傑克與魔豆》為靈感，成為園區最新親子打卡亮點。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館迎來新年嶄新風景，原設置於沙坑區、陪伴無數遊客成長的巨型木偶裝置「拉米」，因長年風吹日曬導致結構嚴重毀損，基於安全考量於去年底拆除，取而代之的，是一座結合童話想像與互動趣味的全新裝置藝術「豆藤冒險」，以《傑克與魔豆》為靈感，讓熟悉的沙坑場域重新生長，也成為園區最新的親子遊憩與拍照打卡亮點。

文化局指出，「拉米」曾是園區的重要記憶象徵，但木質結構長期暴露於戶外環境，歷經烈日、豪雨與時間侵蝕，已不符使用安全。館方在不捨之餘，也重新思考沙坑空間的可能性，希望在保留童趣精神的同時，賦予場域新的生命力，最終催生出以童話、自然與想像為核心概念的「豆藤冒險」。

文化局長黃雅玲表示，「豆藤冒險」將童話故事中「向上生長、直入雲端」的奇幻想像，巧妙融入水道博物館遼闊的森林景觀，打造出一座巨大而充滿生命感的纏繞藤蔓裝置。從地面仰望，藤蔓一路向上延伸，最上方點綴雲朵與小巧城堡輪廓，彷彿故事中巨人居住的天空國度，靜靜降臨在百年水道園區之中。

裝置中段也藏有母雞、金蛋等經典故事元素，成為隱身藤蔓間的驚喜彩蛋，引導孩子與遊客抬頭尋找、駐足探索，讓靜態裝置轉化為一場充滿互動感的冒險旅程。

文化局表示，「豆藤冒險」象徵勇氣、冒險與夢想，正如山上花園水道博物館歷經百年時光洗禮，依然持續展現旺盛的生命力。這件新作不只是替換舊有裝置，更讓沙坑區完成一次有意義的轉身，串聯沙坑遊戲場與水道森林兩大空間，形塑園區「自然 × 想像」的雙重體驗亮點，也期待這條從沙坑長出的巨藤，陪伴更多孩子在綠意環繞的百年水道中，持續向上生長。