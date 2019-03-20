台南智慧車位偵測系統　地磁佈建計畫啟動

▲台南市停車管理處處長黃俊傑（右一）指出，路邊停車格建置2500枚地磁偵測系統，透過APP、路口LED顯示器提供即時停車格位資訊，打造智慧停車城市。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南智慧停車再升級，台南市交通局計畫在永華市政中心、安平、中西、北及東區等停車熱點商圈路段的路邊停車格，建置2500枚地磁偵測系統，透過APP、路口LED顯示器提供即時停車格位資訊，減少繞行找停車位的時間及空汙問題，未來再擴大結合商家訊息，共同打造停車消費圈的智慧城市。

交通局局長林炎成表示，智慧停車管理是交通局重要的施政目標，為提供民眾即時的停車資訊，除建構台南好停APP、委外營運的公有停車場智慧化、智慧路邊停車計費系統，現將在永華市政中心、安平、中西、北、東區等5個地區率先引進2500枚地磁偵測系統埋設在路邊停車格位，即時偵測停車格週轉使用狀況。

交通局局長林炎成指出，為提供市民多元智慧停車服務，提升停車便利性，市府配合經濟部工業局「智慧城鄉生活應用補助計畫」推動「智慧路邊車位偵測停車收費管理整合系統計畫」，由台灣國際開發事業有限公司、博辰科技股份有限公司及鼎漢國際工程顧問股份有限公司共同組成團隊，協同在地生態圈共同打造台南智慧停車消費圈。

林炎成表示，本案配合經濟部工業局智慧城鄉計畫，總經費1億元，由經濟部工業局與業者共同出資，台南市政府負責規劃停車需求熱點商圈路段為示範場域，引進民間新式科技，成為智慧城市智慧交通應用案例。

從今年3月起優先於台南市政園區啟動智慧地磁車格埋設，未來將陸續佈建於本市安平區、北區停車需求高的路段的停車格，總計埋設2500枚，同時運用新科技提供台南市民即時路邊停車格位資訊，將有效減少繞駛及等待停車位時間，更降低繞駛期間可能發生交通事故風險，提供市民更優質安全停車服務。

台南市停車管理處處長黃俊傑表示，本計畫應用LPWAN通訊傳輸技術，結合智慧地磁偵測系統，即時提供民眾路邊車位整合資訊，同時於路口決策點設置剩餘車位數位顯示器，作為駕駛者停車決策的重要指標，將有效引導民眾前往路邊空車位停放，減少尋找空車位的時間，也降低車輛繞駛造成的交通壅塞問題；即時路邊車位資訊，同時提升台南市巡場開單人員的服務品質，增進路邊停車收費管理效率。