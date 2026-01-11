獨／高雄小黃左轉出事！挨撞男站斑馬線「肉身擋車」報警

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮深夜街頭驚見離奇一幕！11日23時57分許，在大寮區鳳林路與山頂路口，一輛黃色計程車停在斑馬線上，卻動彈不得。行車畫面顯示，一名男子站在車前方，雙手插在口袋、面無表情地盯著司機看，彷彿「用肉身擋車」，現場氣氛詭異又緊張。

▲男子「肉身擋人」疑似不讓計程車離開，同時打電話 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從畫面可見，當時路口燈光昏暗，男子身穿深色外套、牛仔褲，站位緊貼計程車車頭，讓司機完全無法前進。司機伸出頭詢問狀況，但男子沒有回應，只是靜靜地站著，像是陷入某種狀態，讓人無法判讀情緒或動機。

目擊者表示，當時看到計程車突然停住，以為發生爭吵，仔細一看才發現男子竟直接「靜站擋車」，整個畫面極不尋常，司機也明顯不敢亂催油門，只能待在原地觀察情況。

▲男子在走斑馬線時被計程車給撞上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，高雄警方今（11）日最新還原完整經過，真相其實是一場交通事故。林園分局接獲通報，指稱在大寮區鳳林三路與山頂路口有車禍發生，警方調查後發現，49歲陳姓計程車司機當時自山頂路左轉鳳林三路時，與31歲正在通過斑馬線的呂姓行人不慎發生碰撞，呂姓行人疑似不讓肇事者離開，所以才會以肉身擋人同時打電話報警。

陳姓駕駛現場酒測值為0，無酒駕情形，警方也依程序完成測繪、照相等紀錄，詳細肇事責任仍需後續鑑定釐清。