影／試吃顏清標水餃！他給「標太郎」這評價　「最後一步驟」網笑噴：你保重

網搜小組／綜合報導

顏清標涉足多領域，不僅曾任立法委員，更是現任鎮瀾宮董事長，他花了1年的時間，終於在本月18日，上架自己的冷凍水餃品牌。一名網友在超市看到後，便買回家開箱試吃、給評價。網友看完貼文後，卻紛紛笑喊「希望下次不會在餐盤上遇見你」、「你要變內餡了，保重」、「冷凍櫃第一排，你完蛋了」。

▲顏清標的冷凍手工水餃。（圖／翻攝自PTT）

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顏清標去年開始研發「標太郎」冷凍手工水餃，終於在18日賣場上架。其中，一包35粒的「高麗菜手工水餃」售價129元，一顆平均不到4塊錢，在PTT上成功引起話題。一名網友就在PTT的Gossiping板上表示，他媽媽日前到超市買了幾包冷凍水餃，「我發現一包有顏董牌水餃！我就今天來下廚來料理這包水餃」。

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▲原PO照著指示煮水餃。（圖／翻攝自PTT）

原PO貼出開箱文，從拆包裝到煮水餃，都照著包裝指示做，「力求官方標準」；另外，他也說「為了評分公正性，本次試吃沒有沾料」，並以「內餡味道、份量、香氣、麵皮」進行比較，以下為評分結果（滿分為五分）：

味道：★★（以冷凍水餃而言算不錯了，內餡有湯汁）

份量：★★★（本人肥宅，差不多吃10顆就有點飽了）

香氣：★（真的沒有什麼味道，到後面還是沾著醬料比較好吃）

麵皮：★（冷凍水餃沒什麼好講的）

綜合評分：★★

結論：我覺得以冷凍水餃來講還是不錯，就真的是香氣和麵皮真他X的差。但價格沒打得太貴，以C／P值來講對於窮苦肥宅來講根本福星，值得來推廣，以上。

有網友看完貼文後，直呼「其實我覺得看起來很好吃」、「分量看起來算大的」、「標哥的水餃看起來真D大」；但因為原PO最後把「包裝垃圾丟入垃圾桶」，讓鄉民紛紛留言笑說，「標哥玉照該剪下來裱框你居然把他丟惹」、「準備當原料惹」、「最後一句是你變成消波塊的關鍵」。

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▼欸！原PO，包裝不能丟啊！（圖／翻攝自PTT）