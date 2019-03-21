「妹妹頭」女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看　原來是女模級警花

▲楊舒婷留著一頭長髮、剪著齊瀏海，她拿著手機看向遠方，這張照片迷倒許多網友。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名女網友20日發文說，報案看到妹子警察，「本人真的又高又瘦，我一個女生都像花痴一直看！」該文短短10小時獲得超過1.4萬讚，但其實該名「妹妹頭」女警叫楊舒婷，因外型亮麗已多次上過新聞，有「女模級警花」稱號，且和同為警察的未婚夫5月要步入禮堂。

原PO在「爆廢公社」臉書社團貼出照片，只見女警留著一頭長髮、剪著齊瀏海，她拿著手機看向遠方；另外一張照片中，則可見她露出靦腆笑容。

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▼楊舒婷原本是模特兒，2016年考上警察特考。（圖／翻攝爆廢公社）



許多網友大讚，「能抓我嗎」、「也太正了吧，誘人犯罪」、「想必應該是分局之花」、「她變瘦了！制服都變大件了」。有人好奇問「哪一家派出所啊」？原PO回台中第三分局勤工派出所。也有不少人直呼原PO更美，「覺得版主比較正」。

其實這名女警是今年27歲的楊舒婷，身高175公分，腿長110公分，原本是模特兒，2016年考上警察特考，2018年1月分發到勤工派出所。她曾說，因當警察能幫助更多人才會換跑道，現階段還是在努力學習中，未來將會繼續用熱忱的心去幫助更多市民。

楊舒婷的未婚夫是任職於第一分局大誠分駐所、身高192公分的劉源昇，兩人曾一起替台中市警局拍攝宣傳照，有警界「神雕俠侶」之稱。而劉2018年在東京鐵塔熄燈瞬間，單膝下跪凝視「嫁給我吧」，鑽戒套牢對方，兩人將於3月底訂婚、5月中旬結婚。

▼楊舒婷有「女模級警花」稱號。（圖／台中市警局提供）

▼楊舒婷笑容超甜美，讓人戀愛了。（圖／資料照）

▲▼楊舒婷曾和未婚夫劉源昇一起幫警方拍形象照。（圖／台中市警局提供）

▼楊舒婷的婚紗照十分唯美。（圖／翻攝當事人IG）



