妻傳「蕾絲情趣內衣照」！人夫壞壞竊喜...下秒見女兒照片超滅火：白爽了

▲太太傳「情趣內衣照」讓先生白爽一場 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

夫妻結婚久了，偶爾還是需要一些情趣維持生活的趣味。一位男網友日前po出兩張對話截圖，圖中顯示老婆傳了一張「紫色緞面情趣內衣」照片給他，讓他心裡超爽，想說晚上有得忙了。沒想到下秒對方卻傳來女兒的照片，讓他超滅火，直呼「做這麼像幹嘛！白爽一場！」網友們也都被他們一家的互動逗樂了。

一位人夫日前在臉書「爆廢公社」中發文，他表示老婆傳了一張照片讓他超興奮，只見圖片的夾鏈袋中有個紫色緞面的布料，上頭還有黑色蕾絲裝飾。原po看了之後還壞壞地邪笑，暗自竊喜是情趣內衣套裝，太太也賣關子說等等才會解答。

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▲ 男網友以為是情趣內衣 。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到過了不久，老婆就傳了兩張女兒洗澡的照片過來，而她頭上所戴的紫色浴帽，正是剛才讓先生超嗨的「情趣內衣」！原po看了之後馬上從天堂掉到地獄，同時也傻眼表示，「馬的做這麼像要死膩，白爽一場……。」貼文一出也笑倒一票網友。

▲變女兒新浴帽 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們紛紛表示，其實剪兩個洞也可以當情趣內褲，「自己買給老婆比較快」、「我一直笑，白高興一場」、「那個『嘿嘿』也太邪惡」、「看看你女兒鄙視的眼神」、「女兒的表情好像是在嘲笑你，你被擺了一道」。

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