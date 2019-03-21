做電商行銷！表弟「出社會3年」月薪4萬　他問算高嗎：新竹蹲至少2倍吧

▲原PO說表弟在電商上班。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

出社會後，許多人都希望月薪能跟著資歷成正比。一名網網友在PTT發文，說表弟讀很不錯的學校，但畢業後沒走本科系，而是到電商做行銷，出社會3年後很開心地分享薪水，讓原PO疑惑直問「表弟出社會3年，月薪4萬算高嗎？」話題引發熱論，「住家裡就不錯」、「以他行業來說還不錯」、「理工科算少」。

一名網友在PTT的WomenTalk板上表示，表弟大學念得不錯，但畢業後沒有照本科系走，而是到電商做行銷，出社會3年後很開心地跟他說月薪到了4萬，不過年終跟獎金似乎很少，年薪大概50萬元。

請繼續往下閱讀...

「大家覺得這樣的薪資水平怎麼樣？可以分享一下自己的行業別、年資、月薪、年薪」，像表弟就是「電商／3／40k／500k」。原PO說，如果表弟照本科系去新竹蹲的話，薪水應該是2倍以上，「但人活著總不能只為錢 興趣也是很重要的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO問「表弟出社會3年，月薪4萬算高嗎？」（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，不少網友紛紛說，原PO表弟的薪水算不錯，「不錯啊！很多人還是24000～26000啊」、「租屋不多，住家裡就不錯」、「算很不錯了，很多人30歲，工作經驗5年才有4萬」、「在所有上班族裡面排名50%左右」、「理工科算少，文組算多」、「聽起來算還不錯吧！在他自己的同溫層」。

其他人則分享自己的資歷「電商／2.5／35k／50k 預計明年跳槽，目標也是談40k以上」、「科技／5／50+k／90～100」、「我文化畢業，文組餐飲第3年31k，給你參考」。也有網友認為「他自己覺得夠用就好，高低是相對而不是絕對值」、「如果工時不過長、做得開心滿不錯的」、「很多人會用數字看，但是忽略工作環境氣氛很重要」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！