　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

做電商行銷！表弟「出社會3年」月薪4萬　他問算高嗎：新竹蹲至少2倍吧

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 電腦,筆電,上班,在家上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說表弟在電商上班。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

出社會後，許多人都希望月薪能跟著資歷成正比。一名網網友在PTT發文，說表弟讀很不錯的學校，但畢業後沒走本科系，而是到電商做行銷，出社會3年後很開心地分享薪水，讓原PO疑惑直問「表弟出社會3年，月薪4萬算高嗎？」話題引發熱論，「住家裡就不錯」、「以他行業來說還不錯」、「理工科算少」。

一名網友在PTT的WomenTalk板上表示，表弟大學念得不錯，但畢業後沒有照本科系走，而是到電商做行銷，出社會3年後很開心地跟他說月薪到了4萬，不過年終跟獎金似乎很少，年薪大概50萬元。

請繼續往下閱讀...

「大家覺得這樣的薪資水平怎麼樣？可以分享一下自己的行業別、年資、月薪、年薪」，像表弟就是「電商／3／40k／500k」。原PO說，如果表弟照本科系去新竹蹲的話，薪水應該是2倍以上，「但人活著總不能只為錢 興趣也是很重要的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼網路,手機,上網,電腦,男人,上班族,工程師。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO問「表弟出社會3年，月薪4萬算高嗎？」（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，不少網友紛紛說，原PO表弟的薪水算不錯，「不錯啊！很多人還是24000～26000啊」、「租屋不多，住家裡就不錯」、「算很不錯了，很多人30歲，工作經驗5年才有4萬」、「在所有上班族裡面排名50%左右」、「理工科算少，文組算多」、「聽起來算還不錯吧！在他自己的同溫層」。

其他人則分享自己的資歷「電商／2.5／35k／50k 預計明年跳槽，目標也是談40k以上」、「科技／5／50+k／90～100」、「我文化畢業，文組餐飲第3年31k，給你參考」。也有網友認為「他自己覺得夠用就好，高低是相對而不是絕對值」、「如果工時不過長、做得開心滿不錯的」、「很多人會用數字看，但是忽略工作環境氣氛很重要」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
妻傳「蕾絲情趣內衣照」！人夫竊喜下秒見女兒照片超滅火
21歲超甜護士打瞌睡被拍！緊身制服快炸裂撞臉張娜拉
獨／根本騙局！23歲少東被踢爆「沒神獸」　12輛超跑都不是他

關鍵字：表弟,薪水,月薪,電商,PTT

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／「妹妹頭女警」超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看　原來是女模級警花

老婆送驚喜！他拆開「PS4主機+惡魔獵人5」卻哭了…網嘆：安心上路

高雄月老廟史上最OP！她求斬爛桃花　拜完一週「5姻緣上門」：被訊息轟炸

影／第1次穿這樣騎車！窄裙妹怨「裙子往上跑」露嫩腿　萬人暴動：上車啦

又稠又酸！女友吃鹹豆漿他崩潰「根本壞掉餿水」　千人戰翻：是劃時代美食

影／小五生數學85分倒數第二！師考卷蓋「藍色兔兔章」　母：認真說我不喜歡

影／「佳里小7店員」結帳突跑走：不好意思！下一幕萬人讚爆　網：來當我女婿

開20年老車！女友乾哥羞辱窮酸　黑手師傅「3年復仇」結局超爽：不想借你錢

吃素一週嘴饞！尪買回鹹酥雞...一句話她心碎滿地　網傻：確定是妳老公？

對抗境外學校挖角台生　管中閔首提「希望出航」獎學金

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

吃素一週嘴饞！尪買回鹹酥雞...一句話她心碎滿地　網傻：確定是妳老公？

對抗境外學校挖角台生　管中閔首提「希望出航」獎學金

蘇花上路新規定！　3日以上連續假期　21噸以上大貨車受管制

星空電影院、戶外劇場、桌遊書街　台北城南4/4連續四日9大亮點！

普悠瑪出軌「音檔逐字稿」曝光！調度員成猛攻箭靶　專家這樣看

做電商行銷！表弟「出社會3年」月薪4萬　他問算高嗎：新竹蹲至少2倍吧

台大教授赴陸兼董教部還沒查完　黃國昌痛批：國安問題為什麼效率這麼差？

離譜！Google宜蘭景點搜尋　龍潭湖圖示竟有遺體照

原價65元！她下訂明星花露水…5分鐘後一看「賣家偷調價799」氣炸：太坑了

國二寫信！10年後拆開「未來的自己收」　她完成夢想…笑回：我很幸福

李全教議長賄選案判刑4年　再度撤銷發回更二審

【廣編】2019粉樂町10大展點驚喜　等著你來發掘

海洋民主之旅啟程！　蔡英文出訪「三任務」：讓台灣的努力被看見

全國遊程設計競賽　長中觀光科榮獲高中職組亞軍

電動自行車規範4月15日實施　非法改裝將撤銷認證書

哈登砍57分無法贏　大V關鍵0.1秒罰球助灰熊擊落火箭

新一代「武士刀重機」降臨東京！SUZUKI車展陣容搶先看

史馬特怒推恩比德遭驅逐　戰局轉變葬送綠衫軍

超浮誇！台北藏在巷弄中的工業風餐廳　整隻軟殼蟹鋪在燉飯上

「金金併」政策推不動　網友：不解決彰銀案開放併購是笑話

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　..

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像..

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆..

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒..

高雄車站「最新地貼」！網狂轟台..

「佳里小7店員」結帳突跑走！下..

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火..

窄裙妹怨「裙子往上跑」　萬人見..

「我先來去了」她曝外婆最後一段..

小五生數學85分倒數第二！母：..

桃園巨瘤長溪旁…橫躺8年的垃圾..

叔叔癌逝「相帶走」　她爸7天後..

「媽媽背對我看小孩」人妻一看祂..

他見鹹豆漿崩潰「根本餿水」！網..

更多熱門

相關新聞

商店街個人賣場揪全家掀運費補貼戰

率先挑起電商免運大戰的蝦皮，雖然成功吸引用戶，也讓對手陸續跟進，但補貼政策太傷，近來運費門檻漸漸調高、降低補貼金額，不過商店街個人賣場卻是宣布再推出運費補貼活動，即日起至3月31日止，消費下單滿299元並選擇全家便利商店取貨，運費只要45元。

跟風買冰霸杯後悔嗎？網反一片好評

老遊戲加M賣　他洋蔥文逼哭200網友

樂天市場攜草莓網　擴展跨境版圖

她火車上巧遇郭泓志！魔人狂酸反被噓

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

台男娶越新娘4週被告知：她懷孕6週

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面