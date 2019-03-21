馬國CEO死老婆可投資賺錢攏系假　檢警偵破網路男蟲訓練所　

▲網路男蟲集團假借馬國CEO黃金單身漢，詐騙單身女子錢財，遭依法送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

網路交友要當心！任姓男子為首的網路男蟲集團，集團竊取網路下載的馬來西亞CEO帥哥照，設定自己是死老婆的黃金單身漢，取得女子信任後再假借投資期貨騙財。檢警日前逮獲任姓男子等6人，依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局中打犯罪中心第六隊日前獲報，有一網路男蟲集團專門鎖定單身女子，假藉自己單身多金，太太身亡的身分，認識後用甜言蜜語，並掰出各種理由讓對方卸下心房，並稱有各種投資機會讓對方掏錢，最後成一場空。

▲▼集團盜取馬來西亞某企業CEO照片，取信女網友。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方報請南投地檢署指揮偵辦，經數個月的調查後見時機成熟，大批幹員荷槍實彈，3月18日下午1點時前往該集團在北屯區某民宅藏身處進行攻堅。「趴下去！」、「不許動！」警方除制伏在場的成員外，現場也查扣27隻手機、17張SIM卡、1台筆記型電腦、無線分享器、及K他命毒品，還有28萬多元等現金。並將集團主嫌任姓男子等帶回偵辦。

▲▼警方攻堅逮捕網路男蟲集團成員。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，該集團手法都是透過微信等通訊軟體，假冒自己是太太因病死亡的黃金單身漢，更盜取網路帥哥照片，連馬來西亞的企業CEO照片也被他們盜取。成員透過擬好的各種藉口文稿，按表操課，並對被害女子甜言蜜語，取得同情心及信任。

其中，光是「死老婆」就有「腦瘤」、「白血症」等多種版本，更有針對扮演角色寫出「自我人生設定版」，年紀都設定在40~45歲，出生年月日都是自己設定的，可以依照客戶下去做改變，不要超過45。工作必需是要有幹部或是老板等級的工作，40歲左右才到馬來西亞總共3年。

興趣中，聽的歌曲還規定要老一點的歌，例如張學友，張國榮，70、80年代有水準一點的歌，還提醒不要講玖壹壹或RAP。隔壁住的統一叫王伯伯，投資客戶統一叫陳董，陳董朋友統一叫林先生等等。

▲集團將詐騙版本講稿存放，方便照稿騙對方。（圖／記者李忠憲翻攝）

集團成員再以假投資期貨需要資金、機會難得等方式，誘騙被害人女子匯款至該集團指定之人頭帳戶，牟取不法利益。

警方呼籲，網路男蟲看準女性被害人富有「同情心」的特質，先以悲催身分取得信任，再以有「穩賺不賠的投資」，僅缺部分資金就可以與被害人「長相廝守」等內容，在被害人對「愛情的憧憬」下失去判斷力進而受騙匯款，換來的往往只是失聯及無限悔恨。建議應慎選交友、理財管道外，對於素未謀面的網友更一定要提高警覺，切勿輕易匯款以免遭詐。

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