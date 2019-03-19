「心靈小偷」遮配偶欄騙單身　女花20萬投資男友驚覺他是人夫

▲一名曾姓人夫背著妻子與黃姓女子交往，把身分證配偶欄遮掉稱自己是單身。（圖／翻攝自pixabay）

地方中心／桃園報導

一名曾姓人夫背著妻子與黃姓女子交往，把身分證配偶欄遮掉稱自己是單身，黃女在過程中支付他生活費及20萬元的投資，卻被曾男賠光光，黃女斥責曾男根本是「心靈小偷」，認為自己的感情和錢財同時遭騙；檢方認為，黃女自願給曾男錢，難構成詐欺，該身分證也未做成投資用途，不構成偽造文書，不起訴曾男。

根據《聯合新聞網》指出，黃女指控，2015年6月曾男向她表示有在玩期貨、是否要投資？於是就匯20萬元給曾，而後曾男又將身分證配偶欄蓋掉影印，拿變造的影本讓她去參加直銷公司，控告曾詐欺、偽造文書。

檢方庭訊時，曾男坦言有拿20萬元，也承認遮蓋身分證配偶欄一事，但辯稱用自己名義去投資期貨，都沒獲利，這時黃女才改口說錢是借他的，且黃女從頭到尾都知道曾男友有老婆，把身分證配偶欄遮掉只因怕直銷公司找上曾男妻子。

黃女供稱，當時和曾男是男女朋友，所以願意借錢給他；檢方從2人Line對話中發現，雙方交往時的生活費多是黃女支付，也有借錢給曾男投資，曾男事後未依約償還借款，不過，檢方認為難判定曾男有施以詐術情形。

另外，黃女坦言，當時直銷邀請曾男是因為需要下線，曾男拿配偶欄為空白的身分證影本給她，才讓她誤以為曾男單身，最後黃女自己也沒參加直銷；因此，黃女既然沒參加直銷，那就未提供身分證給直銷公司，沒有發生偽造文書的損害。警方認為，沒有其他更多的證據佐證曾男有詐欺、偽造文書罪嫌，偵查結果予以不起訴處分。