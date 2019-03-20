詐賭機房藏一中商圈出入高調　「中一中」警察：讓專業的來

記者陳玉／台中報導

刑事局偵查第六大隊第二隊日前偵辦劉姓男子涉嫌毒品案，發現劉嫌等人無正當職業，卻都以雙B高級轎車代步，並承租一中商圈高級住宅區，警方研判案情不單純，恰好專案小組中有2名成員畢業於台中一中，對附近地形熟悉並尋獲機房所在處，經追查後攻堅破獲網路詐賭機房，逮補劉嫌等15人；警調查發現，劉男等人在網路抓取美女照，再用微信或QQ帳號邀陸客下注，全案依賭博罪移送偵辦，劉以20萬交保、另名洪姓共犯則以5萬交保，其餘涉案人限制住居。

▲刑事局中打破獲一中商圈內藏詐賭機房，逮獲15人。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



警方表示，警方偵辦22歲劉男涉嫌毒品案時，發現劉男等人有詐欺前科，且出入高級住宅，懷疑劉男等人除吸食、販賣毒品外，還涉嫌經營網路賭博機房，立即報請檢察官陳振義指揮偵辦。

▲▼警方查扣電腦主機23台、房屋租賃契約書2份、新台幣28萬900元等贓證物。



警循線查出劉男等人在北區一中商圈內，承租3樓透天店面，利用一中商圈熱鬧人潮，掩飾其經營網路賭博機房之犯行，所幸專案小組中有2名成員畢業於台中一中，對附近地形熟悉並尋獲機房所在處；警方18日下午2點多攻堅其經營的賭博機房，逮獲劉男等14人，查扣電腦主機23台、房屋租賃契約書2份、新台幣28萬900元等犯罪贓證物。

經警查，劉男等14人均為8年級生，彼此熟識，也向警坦承從事網路賭博機房犯行，其手法用微信或QQ帳號，拉攏大陸民眾加入會員，投注所代言的「龍騰彩卷」，或用報明牌方式給大陸民眾下注簽賭，從中賺取上百萬元不法錢財。全案訊後，依涉嫌賭博等罪嫌，將劉嫌等15人移送台中地檢署偵辦。