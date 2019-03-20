　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

詐賭機房藏一中商圈出入高調　「中一中」警察：讓專業的來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳玉／台中報導

刑事局偵查第六大隊第二隊日前偵辦劉姓男子涉嫌毒品案，發現劉嫌等人無正當職業，卻都以雙B高級轎車代步，並承租一中商圈高級住宅區，警方研判案情不單純，恰好專案小組中有2名成員畢業於台中一中，對附近地形熟悉並尋獲機房所在處，經追查後攻堅破獲網路詐賭機房，逮補劉嫌等15人；警調查發現，劉男等人在網路抓取美女照，再用微信或QQ帳號邀陸客下注，全案依賭博罪移送偵辦，劉以20萬交保、另名洪姓共犯則以5萬交保，其餘涉案人限制住居。

▲刑事局中打破獲詐賭機房。（圖／記者陳玉翻攝）

▲刑事局中打破獲一中商圈內藏詐賭機房，逮獲15人。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

警方表示，警方偵辦22歲劉男涉嫌毒品案時，發現劉男等人有詐欺前科，且出入高級住宅，懷疑劉男等人除吸食、販賣毒品外，還涉嫌經營網路賭博機房，立即報請檢察官陳振義指揮偵辦。

▲刑事局中打破獲詐賭機房。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼警方查扣電腦主機23台、房屋租賃契約書2份、新台幣28萬900元等贓證物。

▲刑事局中打破獲詐賭機房。（圖／記者陳玉翻攝）

警循線查出劉男等人在北區一中商圈內，承租3樓透天店面，利用一中商圈熱鬧人潮，掩飾其經營網路賭博機房之犯行，所幸專案小組中有2名成員畢業於台中一中，對附近地形熟悉並尋獲機房所在處；警方18日下午2點多攻堅其經營的賭博機房，逮獲劉男等14人，查扣電腦主機23台、房屋租賃契約書2份、新台幣28萬900元等犯罪贓證物。

經警查，劉男等14人均為8年級生，彼此熟識，也向警坦承從事網路賭博機房犯行，其手法用微信或QQ帳號，拉攏大陸民眾加入會員，投注所代言的「龍騰彩卷」，或用報明牌方式給大陸民眾下注簽賭，從中賺取上百萬元不法錢財。全案訊後，依涉嫌賭博等罪嫌，將劉嫌等15人移送台中地檢署偵辦。

ET快訊
南韓史上第二強震調查曝光！竟是「人為誘發」
郭董震怒！遭指和韓國瑜合作「受大陸指派」　要求吳子嘉道歉
27歲媽媽熬夜滑手機猝死　婆婆：身體都冷了…眼睛還盯著網拍

關鍵字：刑事局,中打,詐賭機房,一中商圈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

返家驚見女友床戰舊愛　他殺死情敵前「抽菸2分鐘」多判7年徒刑

急煞逼車畫面曝！「他擋道不讓路」　運將狂追男大生1.5公里　

高雄最狂阿嬤！騎電動車載大床墊「一路磨」　警傻眼：無法可罰

女檢座命令被告張腿揉乳「下面溼溼」採證　地檢：不構成性騷

影／吃麥當勞漢堡舌頭流血...吐出一根針！店家回應讓原PO喊「我的天」

快訊／基隆雨衣匪搶超商　19日清晨留遺書「不想再被關」上吊身亡

影／FRIDAYS驚傳偷拍！藏行車記錄器拍10多人　女同事「黑絲美腿」入鏡

19歲未婚小媽媽陪酒賺錢！　「2個月大兒」託15歲姊妹照顧

詐賭機房藏一中商圈出入高調　「中一中」警察：讓專業的來

陌生讀經班主任加臉書！男童曝「要我拍腳給他看」　被控主任：是誤會

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

詐賭機房藏一中商圈出入高調　「中一中」警察：讓專業的來

陌生讀經班主任加臉書！男童曝「要我拍腳給他看」　被控主任：是誤會

沒聽到女警攔停哨音竟吃1萬元逃逸罰單　騎士PO網取暖反遭酸

很扯！山老鼠出貨「大缺工」　竟聘用外籍移工盜伐

台商在陸犯法　證件被沒收「花4千雇船偷渡小金門」

「房間她開的，錢她付的」　張書維發毒誓淚駁女記者：我出去被車撞死

200萬沒了！他偷吃被抓包搬出愛巢　提告想討「安撫費」反打臉

獨／種「風雨蘭」被當韭菜偷割N次　農怒插「我是花不是菜」

緬甸華僑不滿防疫檢查　竟用行李推車衝撞檢疫犬、毆打領犬員

失智老婦徘徊路口　員警M-POLICE即時掃臉找到家屬

329檔期宏盛建設獨推「海洋都心」　1案總銷逾百億

【Bigbang勝利醜聞】在韓國，女人的人生就是別人的A片

詐賭機房藏一中商圈出入高調　「中一中」警察：讓專業的來

陌生讀經班主任加臉書！男童曝「要我拍腳給他看」　被控主任：是誤會

Mister Donut將退出大陸市場！　3月25日起分店全關門

林書豪登NBA官網談季中轉隊挑戰　「真的有太多要學」

「為什麼你的眼睛會說話？」 孟耿如害羞笑了：戴了很舒服！

0321好星運開關│牡羊開好運，為射手打打氣

晶華冠軍牛肉麵賣到日本　蔦屋書店東京澀谷3/26開賣

上海最多單身貴族！大陸結婚率7.2‰「創5年新低」

男友劈腿！熱褲女當街狂譙　下秒含淚脫衣…路人全傻

社會熱門新聞

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」..

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到..

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭..

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判..

目睹女友戰舊愛！他抽菸後捅死小..

「女記者喊『x我』」　 張書維..

張書維、女記者電梯面對面站　關..

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根..

豪乳記者控國會惡狼　撩裙抓胸摸..

台北女大生離奇身亡　陳屍光華商..

假貴婦殺夫女詐保　冷看老公自砍

機場遭爆打出血！　旅行社只給一..

陌生嬤伸手亂摸女兒臉　霸氣媽一..

沒錢多買機票！男阻妻同赴美　抓..

更多熱門

相關新聞

取貨也出事！白牌車司機淪詐騙收簿手

刑事局日前破獲一個詐騙收存摺集團，歹徒改變以往面交的方式，透過便利商店店對店快遞誘騙被害人寄出存摺後，再透過手機LINE白牌車群組叫車到便利商店收存摺，白牌車司機儼然成為詐騙集團收簿手、刑事局偵二大隊提出呼籲，希望計程車、白牌車職業駕駛人切莫親易接受委託收取不明貨物，因為歹徒可能用此途徑運送槍毒、贓款、以免觸法成為共犯。

為買iPhone！詐騙車手集團專詐獨居老人

鬥毆平均僅罰3866元　警推修正刑法

老流氓不爽沒被敬酒　酒瓶猛砸整臉爛掉

8度嗆殺「左左右右」　警：尚未正式報案

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

吳亞馨飯店掉半球…鏡面反射「半裸男」！

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

小五生數學85分倒數第二！母：不喜歡兔兔章

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

冷戰功力最強的星座Top 5 ！

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面