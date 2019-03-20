富商砸5千萬包養慘遭拋棄！「200萬算詐欺」判決出爐　酒店妹淚喊上訴

▲酒店妹叫屈，認為沒有詐騙富商。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

在中國大陸經商有成的吳姓富商4年間每月花20萬元包養酒店妹方姓女子，大方贈送名車與名牌包，總共砸了5000多萬。豈料，方女得到贊助與禮物後卻「完全沒有照顧」，還主動提分手拋棄吳男，於是吳男怒告詐財。台中地院查出，方女僅向吳男詐騙共200萬元資金，判她1年2個月；不過方女表示，她雖然沒有照顧好吳男，但有付出感情和肉體，每天都有陪睡，「分手費200萬元」是吳男自願給的，她還會上訴。

比酒店妹大30多歲的吳男，4年前到台中市青海路酒家消費時結識方女，雙方同意成為男女朋友。交往2年間，吳男更慷慨每個月提供20萬元生活費包養方女，方女只要一撒嬌，吳男就主動掏錢安撫，還幫忙還卡債、貸款、購買名車和名牌包等，甚至幫方女父親償還房貸、開美甲店等砸了5000多萬，讓她內心滿足物質慾望，也藉此能維繫雙方的感情。

吳姓富商的家人發現有異，追問下才知道，吳男與方女「深交」期間，家產都跑去方女的手上，與當事人憤而提告詐欺，甚至向法院聲請吳男禁治產。吳男當庭表示，他因為想要找到照顧他的人，才盡量贈與金錢和物資滿足女方，然而，方女卻還是主動分手拋棄他，讓他認定方女詐騙金錢。

但檢方調查指出，吳男在交往期間給予的包養費、奢侈品等，花費了5000多萬元都是贈與，只有最後一筆「200萬元分手費」是詐欺。這筆錢是吳男提供資助要幫方女開美甲店，然而方女至今都沒有開店；因此認定方女利用吳男對她的信任及疼惜，捏造要開設美甲店的理由，詐騙吳男200萬元款項得手，依詐欺罪將方女判刑1年2個月，並沒收犯罪所得200萬元。

得知判決結果後，方女認為，這200萬元是分手費，而且是吳男主動給她，怎麼可能是詐欺？她也承認，她確實沒有照顧好吳男，但是她有付出感情和肉體，也陪吳男睡覺，「如果吳男需要有人照顧，怎麼不請外傭呢？」

方女日前受訪時表示，一切的狀況都是吳男先主動說「不上班沒關係，我養妳！」讓她很感動，才點頭答應跟吳男交往。她認為這是吳男對她的彌補，畢竟吳男大她快30歲且有家室，跟吳男在一起期間，她只能天天在家裡等著吳男，幾乎足不出戶。

方女很氣憤也委屈。她說，自己在酒店上班10多年，最大的願望就是找到對的人，這2年跟一個大她快30歲、有家室的人交往，這些錢都是吳男彌補她、與她交往的花費，絕對不是「騙來的」，「難道酒店小姐就應該被有錢人玩弄嗎？」

至於詐騙200萬元款項的判決，由於雙方尚沒有證據指出是否為「分手費」，方女表示會再上訴，「我絕對沒有騙人！」