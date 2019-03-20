「房間她開的，錢她付的」　張書維發毒誓淚駁女記者：我出去被車撞死

記者陳以昇／新北報導

親民黨立委李鴻鈞前辦公室主任張書維，涉嫌分別對2名電視台女記者揉胸、上汽車旅館企圖性侵，2名女記者事後提告性騷擾及妨害性自主等罪；張書維召開記者會反駁有揉胸行為，強調「在KTV酒酣耳熱之際，只有摟摟抱抱」，更說「房間是她開的，衣服是她自己脫的」、「是她要我X她，如果她沒說這句話，我出去被車撞死！」說到激動處哽咽道歉，「不該已婚身份去汽車旅館。」

▲張書維與C女記者到摩鐵開房間，期間女記者指控張男強脫衣企圖性侵，張出面反駁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2月22日晚間，親民黨立委李鴻鈞前辦公室主任張書維與2名電視台女記者相約春酒後續攤，到台北市中華路錢櫃KTV唱歌，期間對L女記者揉胸摸奶，遭到喝斥並撥開，後來L女被友人接走，剩下另一名C女記者與他留在包廂內。

▼張書維與C女記者到摩鐵開房間，期間女記者指控張男強脫衣企圖性侵，張出面反駁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

後來C女記者發現L女已經離開，本想跟著離開，但張男友人交代，如果他喝醉幫忙送他離開；於是2人上了計程車後離開，期間經過新莊雅緹汽車旅館，張男提議進入汽車旅館，C女剛好有尿意，又拗不過張男堅持，只好下車進摩鐵；進門後張男露出本性，強吻、強脫C女內衣褲，在C女奮力抵抗並說月事來潮後脫離魔掌，近1小時後獨自離開汽車旅館。

事後2名女記者在電視台主管協助下，對張書維提告性騷擾及妨害性自主。張書維3月20日下午2時召開記者會澄清，他表示「在KTV時喝了酒，酒酣耳熱之際，只有摟摟抱抱，絕對沒有做揉胸摸奶行為」。

▼張書維與C女記者到摩鐵開房間，期間女記者指控張男強脫衣企圖性侵，女記者抵抗後獨自離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

對於C女指控強脫衣企圖性侵，張書維更極力否認，表示當天在KTV裡C女就有說要去汽車旅館，他喝醉上計程車，醒來已經在汽車旅館門口，更說「房間是她開的，錢是她付的，還走在我前面」；「進房後，衣服是她自己脫的，是她說『幹我』，如果她沒說這句話，我出去被車撞死！」，說到激動處更掩面哽咽道歉，「不該已婚身份去汽車旅館。」

▼事發的雅緹汽車旅館 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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