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他爆打爛醉女友閃人　渣友載到摩鐵性侵...可憐女氣絕亡！

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▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲台南女子遭男友暴打昏迷，又被友人帶到摩鐵撿屍性侵，最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南市女子曼曼（化名），4年多前陪男友與友人聚餐，最後喝掛。男友覺得她丟臉，竟當眾對她潑酒、掌摑、腳踹及抓頭撞牆後揚長而去；曼曼被同桌的男姓友人撿屍，載往摩鐵性侵，隔天氣絕身亡。最高法院審理後，將男友依照「傷害致死罪」判刑7年半、撿屍友人判刑3年2月定讞。

判決指出，本案發生於2014年12月10，晚間曼曼（50歲）先陪男友（50歲）及劉姓友人（50歲）到燒烤店用餐，一行人又到卡拉ＯＫ店續攤喝酒。曼曼因不勝酒力，躺臥在包廂沙發上。男友覺得丟臉，在酒精的催化下，竟暴打女友。他先朝曼曼臉上潑酒，再掌摑、並出腳狠踹，但曼曼躺在沙發上一直沒醒，男友竟氣得用力抓曼曼的頭去掄牆，還將她從沙發上拖下地，曼曼頭部重擊水泥地板。男友這時竟棄曼曼不顧，直接離開。

在場的劉姓友人非但沒有制止男子的惡行，反而在男子離去後，看到曼曼躺在地上不省人事，竟叫了計程車，直接將曼曼載到摩鐵性侵，完事後自行離開。摩鐵員工因過了中午仍未退房，入內查看才發現曼曼已經氣絕身亡，報警處理，檢警循線逮捕男友與友人，分別提起公訴。

一審法院將男友與友人分別判刑，案件上訴第二審，台南高分院審理時，男友否認暴打死者，辯稱自己只有潑酒、掌摑，沒有腳踹、掄牆等暴行；另外友人則坦承犯案。法院調查後，根據在場友人的供詞以及驗屍報告，認定男友確實暴打死者，犯下「傷害致死罪」；另外撿屍的友人則犯下「乘機性交罪」。

台南高分院在量刑理由中指出，男友僅因認甲女酒後失態，損其顏面，竟不顧有同居情誼之死者已呈泥醉、意識不清狀態，而當眾暴打死者，導致死者死亡，顯見其輕視同居女友人格尊嚴及存在價值，並造成家屬突失至親無可彌補之傷痛，惡性非輕，因此判刑7年6月。另外劉姓友人為逞一己之慾，撿屍性侵死者，所為應予非難，但因他在台南高分院審理時坦認大部分犯行，並與家屬達成和解，因此判刑3年2月。案經上訴第三審，最高法院20日駁回上訴定讞。
 

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