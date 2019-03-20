傳播妹控遭跛腳男「灌酒性侵」　黑道街頭火拼開槍…信號彈糗燒自己車

記者陳豐德／新北報導

台北一名傳播妹18日赴約前往三重一間民宅陪酒時，疑似遭呂姓男子性侵、調戲，前男友得知後氣得19日晚間約呂男一方出來談判，並持刀埋伏要砍殺，不料對方吳姓男子竟然掏出槍枝連開4槍傷人，事後又逃往新竹南寮漁港想要偷渡，警方當時正在進行「三安大執法」，大批警力6小時內逮捕18名犯嫌到案，訊後依照槍砲彈藥、故意殺人、公共危險、妨害秩序及傷害等罪嫌送辦。

▲三重黑幫街頭火拚開槍，警方逮捕想要偷渡的男子及共犯。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，呂姓男子（38歲）18日當天前往友人家中打麻將，在場的包含台北黑幫背景吳姓男子等9人，打到凌晨的時候他們想找來當傳播妹的小雅（化名）來助興，不料小雅竟然指控自己被灌酒後遭呂男性侵得逞，但呂男反覺得自己被仙人跳，在場友人也質問小雅「他連走路都有問題，怎麼性侵妳？」

小雅覺得委屈，遂向前男友哭訴，前男友蕭男氣得打電話質問呂男，雙方19日10時許約在三重的進安公園談判，蕭男一方共9人提前到場，並持刀埋伏，等到呂男一方（共8人）從住處下樓時就衝上前追砍，三重在地時常在刀頭上舔血，什麼大風大浪沒見過，其中的吳男就拿出改造手槍朝對方連開4槍，造成對方一名男子臀部被貫穿，遭槍擊的男子打算拿信號彈回擊，卻不慎把自己的轎車燒毀。

警方獲報到場時，迅速將三重這一方的3人逮捕到案，並將台北這派的受傷份子送醫治療，所幸生命並無大礙，並組成專案小組開始追緝。開槍的吳男深知事情鬧大，想要到新竹南寮漁港坐「桶子」偷渡出境，但因為身上錢不夠，又折返回來要跟呂男借錢，隨即被埋伏的警方逮捕，全案訊後17人分別依槍砲彈藥管制處罰條例、刑法故意殺人、公共危險、妨害秩序及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼黑幫想要扔擲信號彈卻燒毀自己轎車。（圖／記者趙永博攝）



▼現場車輛無端遭受子彈波及。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼埋伏警方上前壓制回來借錢偷渡的飯嫌。（圖／記者陳豐德翻攝）

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